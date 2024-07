Quali sono le tendenze capelli estate 2024? Fiocchi maxi e mini, semi raccolti con accessori, onde morbide chioma effetto bagnato e coda bassa: tutte le acconciature imperdibili per essere sempre alla moda.

Con l’arrivo della bella stagione, cresce la voglia di rinnovare il proprio look e sperimentare nuove acconciature. L’estate 2024 non fa eccezione e porta con sé una ventata di novità che promettono di rendere i nostri capelli protagonisti assoluti. Le passerelle e gli stylist più influenti hanno dettato le tendenze: fiocchi in tutte le dimensioni, semi raccolti impreziositi da accessori glamour, onde morbide e naturali, chiome spettinate dall’effetto bagnato e code basse eleganti e raffinate. Ecco tutte le acconciature da non perdere:

Fiocchi maxi o mini

I fiocchi sono tornati in grande stile per l’estate 2024. Che siano maxi per un effetto scenografico o mini per un tocco delicato, i fiocchi aggiungono un elemento di femminilità a qualsiasi acconciatura. Si adattano a ogni tipo di occasione, dalla spiaggia alle serate estive più eleganti. Scegli tessuti leggeri e colori pastello per un look fresco e romantico.

Semi raccolti con accessori

I semi raccolti sono una scelta versatile e chic, perfetta per mantenere i capelli ordinati senza rinunciare a un tocco di stile. Impreziosiscili con accessori brillanti come mollette gioiello, cerchietti decorati o spille eleganti. Gioca con le combinazioni e crea un look sofisticato.

Onde morbide e naturali

Ideali per uno stile casual e spensierato, le onde morbide e naturali sono l’acconciatura estiva più amata dalle donne. Grazie alla loro versatilità, si adattano perfettamente sia ai capelli lunghi che ai capelli corti, trasformando un look ordinario in un look alla moda senza sforzo.

Chioma spettinata effetto bagnato

L’effetto bagnato continua a essere una tendenza dominante, perfetta per chi desidera un look audace e moderno. Realizzarla è molto semplice: basta applicare un gel leggero sui capelli umidi e pettinarli all’indietro.