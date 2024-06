La French Riviera è la tendenza capelli del 2024, ed è ispirata all’attrice francese Brigitte Bardot. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

French Riviera: il trend capelli del 2024

Per questo 2024 si fa un tuffo nel passato per quanto riguarda le tendenze capelli. Ecco che il trend capelli 2024 è ispirato agli anni Sessanta, il French Riviera. Per l’esattezza si fa riferimento a uno delle icone dell’epoca, ovvero Brigitte Bardot. Sta infatti tornando prepotentemente di moda la frangia di BB, la Bardot Bangs, chic, disordinata e voluminosa. E’ in pratica una frangia a tendina più piena che sfiora le sopracciglia. La frangia di Brigitte Bardot è uno stile senza tempo e si appresta a essere la più richiesta di questo 2024. Questa frangia non va rivisitata, ma copiata cosi come è, ed è in grado di incorniciare perfettamente il viso di chi la sceglie. Inoltre è adatta sia per chi ha i capelli lisci ma anche per chi li ha mossi, insomma una frangia davvero da provare subito! Altro elemento importante, è una frangia che può essere portata a tutte le età per regalare quel tocco chic a chiunque decida di provarla.

Bardot Bangs: come realizzarla e a chi sta bene

Come abbiamo appena visto, la frangia di Brigitte Bardot è la frangia del 2024, che richiama lo stile anni Sessanta tipico della riviera francese. Si tratta di una frangia a tendina ma più corposa, che sfiora le sopracciglia e che incornicia perfettamente il viso. Questa frangia si adatta praticamente a tutti i visi, sia a quelli spigolosi ma anche a quelli più tondi. Il consiglio è sempre però quello di chiedere un parere al proprio parrucchiere di fiducia che saprà sicuramente consigliarvi al meglio nel caso in cui vogliate provarla. Ma, come si realizza la frangia Bardot? Vediamolo adesso insieme. Innanzitutto va detto che questa frangia va curata, al fine che mantenga il volume e la consistenza, che possono diminuire dopo ogni lavaggio. Un consiglio è quello di usare uno shampoo a secco al fine di mantenere la nostra frangia senza olio. In fase di asciugatura utilizzare una spazzola rotonda di medie dimensioni, arrotolando i capelli nel senso esterno rispetto al viso, al fine di creare l’effetto a tendina. Oppure si possono utilizzare anche i bigodini in velcro, soprattutto per chi di noi non è molto pratica o per coloro che preferiscono lasciare asciugare i capelli all’aria.

Infine la frangia Bardot la si può abbinare ad esempio con un taglio bob, sia il long bob che il petit bob. Per quanti invece riguarda il colore, puntare sulle tonalità chiare come ad esempio il biondo sabbia. Insomma, la frangia Bardot si appresta davvero a essere la frangia del 2024, soprattutto di questa estate! E voi, cosa state aspettando a provarla?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tagli capelli corti primavera 2024: tutte le tendenze più richieste

Tendenza capelli primavera 2024: l’assoluta protagonista è la frangia