Temptation Island, Tommaso e Valentina: squalifica dopo due giorni

Temptation Island, Tommaso Eletti e Valentina Nulli Agusti potrebbero essere squalificati già dopo due giorni. La clamorosa indiscrezione arriva a pochi giorni dall’inizio dello show televisivo, da cui filtrano notizie che vanno a sommarsi alle polemiche per cui la gelosia del 21enne Tommaso, al limite dell’ossessivo, sarebbe stata considerata normale.

Sta di fatto che però pare che Tommaso abbia tradito la fidanzata, sia pur dall’alto di una gelosia fortissima che aveva scatenato le reazioni dei telespettatori e degli utenti social, prima fra tutti Elettra Lamborghini. Tommaso avrebbe ceduto alle lusinghe della 40enne, almeno in termini di segni di cedimento. Ma le fonti interne al programma dicono molto di più: che cioè ci sarebbe una coppia in odor di squalifica per “atteggiamenti contrastanti con le regole del programma”, e quella coppia sarebbe proprio quella formata da Tommaso e da Valentina.

Cosa sarà successo?