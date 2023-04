Un grande ritorno su Canale 5 è previsto per l'estate 2023. Si tratta del noto reality show Temptation Island, in arrivo a giugno 2023

Dopo un periodo fatto di punti interrogativi e dubbi esistenziali, finalmente tutto è stato confermato. Temptation Island, il celebre reality show di Canale 5, sta per tornare: l’estate 2023 sarà l’occasione migliore per godere della nuova edizione.

Quando inizia Temptation Island 2023?

Si è parlato di una possibile messa in onda nel periodo autunnale, ma a quanto pare la voce è stata prontamente smentita. Il noto reality show d’amore e tradimenti, Temptation Island, ritorna col botto e quando, se non durante il periodo estivo? Ebbene sì, se il programma vi è mancato e non vede l’ora di vedere la nuova edizione, sappiate Temptation Island 2023 arriverà tra giugno e luglio 2023.

Per quanto riguarda il giorno ufficiale della messa in onda, pare che sarà il lunedì.

Dove vedere Temptation Island 2023

La tradizione è rispettata e dunque anche la nuova edizione di Temptation Island debutterà su Canale 5, ovviamente sempre in prima serata. Dopo più di un anno di stop lo show dei cuori confermati (o spezzati) tornerà ufficialmente a fare il suo corso in casa Mediaset.

Chi condurrà Temptation Island 2023? La conferma che i fan stavano aspettando

Anche per quanto riguarda la conduzione erano volate voci di ogni tipo. Tuttavia, fan non temete: a condurre l’edizione 2023 di Temptation Island ci sarà ancora una volta lui, il grande Filippo Bisciglia, ormai figura fondamentale del reality show. Con il conduttore alla guida del programma si offrirà continuità e i fan non saranno delusi.

Qual è la location della nuova edizione?

Abituati e abituate a vedere location mozzafiato, la domanda sorge spontanea: dove sarà girata la nuova edizione di Temptation Island 2023?

Stando alle varie voci circolanti, a quanto pare il reality show dirà addio a Santa Margherita di Pula e tornerà a riabbracciare la tradizione.

Si presume infatti che la nuova location del reality sarà il Resort Aeneas Landing situato nella meravigliosa Gaeta.

Si conoscono già le coppie che parteciperanno a Temptation Island 2023?

Anche se la conferma della messa in onda del reality show è avvenuta, per scoprire con certezza quali saranno le coppie concorrenti bisognerà aspettare ancora un po’. Il cast, infatti, non è ancora stato completato, tant’è che la stessa pagina Instagram del programma ha fissato in alto un post dedicato alla sezione “Casting”. Tale dettaglio ci fa capire che ancora le selezioni sono aperte.

Come iscriversi ai casting per partecipare a Temptation Island 2023

Per partecipare ai casting del programma uno dei requisiti fondamentali è l’età. Temptation Island, infatti, accetta coppie che hanno un’età compresa dai 20 ai 35 anni ed è vietato anche avere figli in comune ed essere sposati.

Iscriversi ai casting è in realtà molto semplice: basterà andare sul sito di Witty (Wittytv.it) e accedere alla sezione dedicata. Lì ci sarà un modulo da compilare e vi basterà inviare tutto. Diversamente, c’è sempre il vecchio metodo del numero di telefono.

È possibile vedere Temptation Island in streaming?

Se proprio non riuscirete a essere davanti alla televisione durante la messa in onda del programma, niente panico. Temptation Island 2023 vi basterà andare sempre su Wittytv e selezionare il programma in questione.