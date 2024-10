Il butterfly bob è il taglio di tendenza dell’autunno 2024. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che taglio si tratta.

Butterfly Bob: il taglio di tendenza dell’autunno 2024

Molte di noi, con la fine dell’estate e l’inizio delle stagioni fredde hanno voglia di cambiare hair look, che sia un nuovo taglio o un nuovo colore capelli. Uno dei tagli di tendenza di questo autunno 2024 è il Butterfly Bob, chiamato anche caschetto a farfalla. Pensate che questo taglio è diventato super virale su TikTok e sappiamo bene quanto sia proprio TikTok il social numero uno in quanto a tendenze. Ma, che cos’è il butterfly bob? Si tratta di un caschetto caratterizzato da una scalatura nella zona intorno al viso, è una versione più flessibile e rilassata del classico caschetto. Si chiama così perché il suo movimento ricorda proprio lo svolazzare di una farfalla.

Butterfly Bob: a chi sta bene?

Diciamo che il butterfly bob è un taglio che sta bene a tutte, non ci sono infatti controindicazioni. Per chi ha i capelli lisci, questo taglio darà loro più movimento, chi ha invece i capelli ricci si ritroverà con un volume maggiore. La cosa bella di questo taglio è che è perfetto per qualsiasi forma del viso. Tra le celeb che portano, o hanno portato, questo taglio troviamo per esempio Zendaya, Jenna Ortega, Selena Gomez, Gigi Hadid, Hailey Bieber e Kendall Jenner. Insomma, un taglio da provare assolutamente per dare al proprio hair look una ventata di novità.

Butterfly Bob: i colori capelli di tendenza per l’autunno 2024

Come abbiamo appena visto, il butterfly bob è il taglio di tendenza dell’autunno 2024 ma, per quanto riguarda il colore? Quali sono i colori di tendenza della stagione? Vediamoli adesso insieme:

Biondo sabbia: il Sandy Blonde è uno dei colori di tendenza dell’autunno 2024, nonché un modo per portarsi l’estate anche in autunno. Si tratta di un colore che ricorda appunto il colore della sabbia ed è inoltre adatto a qualsiasi taglio, anche il butterfly bob. Perfette ad esempio le sfumature biondo sabbia su chi ha i capelli biondo scuro o castano chiaro.

Rame : altro colore di super tendenza è il rame, che ricorda proprio il colore delle foglie autunnali. Un colore che in realtà è di tendenza da qualche anno ma che sembra proprio destinato a diventare un colore evergreen.

: altro colore di super tendenza è il rame, che ricorda proprio il colore delle foglie autunnali. Un colore che in realtà è di tendenza da qualche anno ma che sembra proprio destinato a diventare un colore evergreen. Cioccolato: altro colore di tendenza per l’autunno 2024 è il color cioccolato, simile ad esempio a quello di Amal Clooney.

altro colore di tendenza per l’autunno 2024 è il color cioccolato, simile ad esempio a quello di Amal Clooney. Rosso volpe: quel colore che richiama proprio la tonalità del manto della volpe. Diciamo che siamo un mix tra il rame, il rosso fuoco e il castano medio, per un colore davvero perfetto per questa stagione fredda. Si tratta inoltre di un colore molto versatile, perfetto per chi vuole un look semplice ma anche per chi invece vuole osare. E’ anche una tonalità che va bene su qualsiasi tipo di carnagione.

E voi, siete pronte a provare il butterfly bob in una di queste tonalità?