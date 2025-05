Un cambio di look per un anniversario speciale

In un’atmosfera primaverile che invita al rinnovamento, Kate Middleton ha deciso di sorprendere tutti con un nuovo look in occasione del suo anniversario di matrimonio con il Principe William. Durante la loro visita all’Isola di Mull, in Scozia, la principessa ha sfoggiato un colore di capelli nettamente più chiaro e luminoso, catturando l’attenzione dei fotografi e dei fan.

Il nuovo colore di capelli: bronde e luminosità

Il cambiamento di Kate non è passato inosservato. Gli esperti di bellezza hanno identificato il suo nuovo colore come “bronde”, una combinazione affascinante di castano e biondo che crea un effetto tridimensionale. Questo look, caratterizzato da riflessi dorati che ricordano il grano al sole, è perfetto per esaltare il suo incarnato radioso e donare luce al suo viso. Le onde morbide che incorniciano il suo volto completano il look, rendendolo elegante e sofisticato, ideale per la stagione estiva.

Un ritorno alle origini per i Principi di Galles

La scelta di tornare all’Isola di Mull non è solo una questione di stile, ma anche di significato. Venti anni fa, William e Kate trascorsero una vacanza indimenticabile sull’isola, lontano dai riflettori e dal protocollo. Ora, dopo quattordici anni di matrimonio, hanno voluto rivivere quei momenti speciali, mantenendo intatto lo spirito semplice e genuino che li ha uniti. La coppia ha condiviso sui social un dolce messaggio di gratitudine per l’accoglienza ricevuta, accompagnato da una foto romantica che li ritrae abbracciati con il mare sullo sfondo.