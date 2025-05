I KAJ: un trio di amici con una passione per la musica

I KAJ sono un trio musicale che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con il loro stile unico e la loro energia contagiosa. Provenienti da un piccolo comune della Finlandia, Vörå, i membri Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård hanno unito le forze nel 2009 per dar vita a un progetto comico-musicale che ha saputo mescolare allegria e talento. Con oltre 15 anni di esperienza, il gruppo ha finalmente realizzato il loro capolavoro: un inno alla sauna intitolato Bara Bada Bastu.

Un inno alla sauna e alla cultura nordica

Il brano Bara Bada Bastu non è solo una canzone, ma un vero e proprio manifesto culturale. I KAJ hanno scelto di rappresentare la Svezia all’Eurovision 2025, nonostante le loro radici finlandesi. Questa decisione è stata influenzata dalla vicinanza geografica e culturale tra i due paesi, che condividono una lunga storia e una lingua comune. La canzone celebra la sauna, un elemento fondamentale della cultura nordica, descrivendo come essa possa essere una vera e propria cura per corpo e anima.

La scelta audace di cantare in svedese

La scelta di presentare un brano in svedese all’Eurovision è audace e significativa. Bara Bada Bastu rappresenta la prima canzone svedese a partecipare all’Eurovision in questo millennio, un fatto che sottolinea l’importanza della lingua e della cultura locale. I KAJ hanno saputo mescolare ritmi dance e rock, creando un pezzo che promette di diventare un tormentone. La canzone è stata scritta in collaborazione con Anderz Wrethov, e il risultato è un mix di divertimento e tradizione che cattura l’essenza della sauna.

Un futuro luminoso per i KAJ

Con sette album all’attivo e una carriera costellata di successi, i KAJ si preparano a lasciare il segno all’Eurovision 2025. La loro musica, che spazia dal pop al rock, dal rap alla disco, è un riflesso della loro personalità vivace e della loro dedizione alla celebrazione delle culture finlandese e svedese. Con Bara Bada Bastu, il trio non solo punta alla vittoria, ma desidera anche portare un messaggio di gioia e unità attraverso la musica. La sauna diventa così un simbolo di connessione e benessere, un tema che risuona profondamente in un’epoca in cui il mondo ha bisogno di più momenti di felicità e condivisione.