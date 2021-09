Manca ormai pochissimo all’arrivo dell’autunno e alcuni brand si stanno già preparando per quelle che saranno le tendenze per la stagione 2021. Tra queste non possono mancare ovviamente gli stivali alti. Caldi, comodi, estremamente di moda e, in alcuni casi anche economici.

Scopriamo quali sono i modelli da non perdere.

Stivali alti per l’autunno 2021

I trend per l’autunno 2021 in fatto di scarpe vedono spiccare in particolar modo due colori considerati opposti: il nero e il bianco, quest’ultimo inoltre rimanda molto alla moda a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, che ha trovato spazio nella scorsa stagione con look ricercatissimi che mixavano alcune tendenze più moderne a quella che era moda del passato.

Dai celebri texani ai moderni combat boots, andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono gli stivali da avere assolutamente nelle nostre scarpiere per prepararci all’arrivo della stagione fredda con tantissimi outfit alla moda da sfoggiare.

Stivali alti per l’autunno 2021: i celebri texani

Camperos, rodeo, vacheros e texani sono tutti modi per riferirsi a quegli stivali che trovano le loro origini nel 1923 per esplodere definitivamente negli anni ’70.

Si tratta di stivali che ritornano ciclicamente di moda e che trovano il loro posto anche tra le tendenze per l’autunno 2021. Quelli proposti da Primadonna sono un modello classico in total black.

Quelli di Stradivarius invece sono in total white con la suola di colore nero. Un modello particolare perfetto da indossare anche con look total denim. Provare per credere! Entrambi gli stivali poi sono decorati sia sulla tomaia sia sul gambale, con le cuciture tipiche dei texani.

Stivali alti per l’autunno 2021: i moderni combat boots

Tra le proposte per la stagione non possono assolutamente mancare anche i combat boots, ovvero quegli stivali con la suola a carrarmato per i quali impazziscono soprattutto le nuove generazioni. Sul sito di Shein si possono trovare in ecopelle, con una parte del gambale elasticizzata e la punta leggermente quadrata.

Quelli di H&M invece sono sempre in finta pelle, disponibili in color crema oppure tortora e con fodera in satin. Entrambi i modelli hanno i passanti sui bordi superiori, dai quali si può lasciare passare una catenina, per personalizzarli. Sono poi perfetti da indossare tanto con una minigonna attillata in tessuto o in denim, quanto con i jeans skinny.

Stivali alti per l’autunno 2021: i total white di tendenza

Come abbiamo già detto, tra le tendenze per l’autunno 2021 spiccano le scarpe total white. Il bianco sembra quindi essere il colore dominante della stagione. Nella selezione di Quanticlo possiamo infatti trovare stivali alti totalmente bianchi. Questi hanno il tacco basso e l’ormai irrinunciabile punta quadrata. Un modello davvero di tendenza in ogni dettaglio!

Anche da Miss Globo sono disponibili gli stivali alti totalmente bianchi. Con la differenza che questi hanno la punta e il tacco alto e sono l’ideale per completare un look elegante ma che rimane comunque estremamente giovanile, con rimandi proprio agli anni ’70. Per sentirci un po’ delle dive moderne.