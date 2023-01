Kendall Jenner le ha sfoggiate già nel 2022, facendosi notare in occasione del Met Gala. Per Lady Gaga non sono una novità. Sulle passerelle d’alta moda sono state praticamente onnipresenti nella presentazione delle nuove collezioni per la primavera del 2023.

Di cosa parliamo? Delle bleached brows.

Sopracciglia decolorate: come realizzarle

In italiano, più semplicemente, sono le sopracciglia decolorate, destinate a essere uno dei trend più gettonati del 2023 in campo beauty. Si tratta certamente di una mossa di look piuttosto audace, dai più trovata originale e provocante, ma sicuramente non adatta a tutti – specie perché sconvolge non poco l’aspetto, specie se in contrapposizione a un colore di capelli scuro.

La tecnica di decolorazione delle sopracciglia è piuttosto estrema: il pelo viene scolorito del tutto, al punto che in alcuni casi le sopracciglia sembrano addirittura stranire. Da lì a un look troppo “alieno” è un attimo, dunque va ben ponderata la scelta di tentare questo trend ed occorre realizzarlo nel modo giusto.

Per realizzare le sopracciglia decolorate bisogna ricorrere a un apposito kit, simile a quello per i capelli ma specifico per le sopracciglia, con decoloranti a base di ossigeno.

In caso di mani inesperte, al fine di evitare danni importanti, sarebbe bene affidarsi ad estetiste o brown artist specializzati. D’altro canto, c’è anche una via intermedia per avvicinarsi a questo trend: le “finte” bleached brows realizzare con il make up.

Potrebbe essere un’idea fare prima un tentativo di prova con il trucco: le sopracciglia vengono ricoperte di correttore ad alta coprenza e cipria fissante, così da sperimentare il look in questa variante ma non in modo permanente. Una soluzione adatta a chi non è ancora del tutto convinto di questo trend.

Ad ogni modo, è senza dubbio da tenere a mente la specificità dei prodotti da utilizzare: i peli delle sopracciglia sono molto più delicati dei capelli e non si può utilizzare un prodotto per capelli per trattarli. Questo rischia davvero di rovinarli in modo permanente ed è certamente una cosa che vogliamo evitare. Poi, a seguito dell’eventuale decolorazione, sarebbe bene idratare le sopracciglia con sieri o olii.

Sopracciglia decolorate: a chi stanno bene?

Come detto, quello delle sopracciglia decolorate potrebbe essere un trend piuttosto coraggioso da provare, che ben si sposa con i look più fantasiosi e grintosi, ma anche fuori dagli schemi.

Secondo Giulio Schettini di Benefit Italia, come dichiarato a Io Donna, quello delle sopracciglia decolorate è un “trend divertente” ma non un atto migliorativo dall’aspetto estetico. Ha infatti detto: “Le sopracciglia decolorate donano solo a chi è biondo di natura. È però certamente un effetto accattivante che attira l’attenzione ed è fortemente utilizzato nel mondo della moda”.

Senza dubbio tentare questo trend con capelli neri o castano scuro potrebbe portare a un risultato un po’ estremo, ma c’è anche da considerare un altro fattore: così come il decolorante per capelli, anche quello per sopracciglia non può decolorare allo stesso modo il nero e il castano chiaro, dunque i risultati che si possono ottenere variano in base alla propria base di partenza.