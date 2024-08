Smalti, quali colori scegliere per far risaltare l'abbronzatura?

Abbronzatura e Smalti: quali sono i colori da scegliere? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Smalti e Abbronzatura, i colori da scegliere

In estate c’è ancora più voglia di applicare lo smalto, non solo alle unghie delle mani ma anche a quelle dei piedi. Ci sono dei colori che sono perfetti quando si è abbronzate, proprio perché risaltano la tintarella. Dai colori flou al nude, passando per il bianco e il corallo. Andiamo a vedere adesso insieme nel dettaglio quali sono i colori dello smalto da scegliere per far risaltare al massimo la nostra pelle abbronzata.

Smalti e Abbronzatura, i colori da scegliere: dal flou al nude

Sono doversi i colori che vanno benissimo quando si ha la pelle abbronzata, colori che sono in grado di esaltare proprio la tintarella. Ma quali sono? Vediamoli adesso insieme:

Colori flou: i colori vitaminici sono i colori dell’estate, vengono scelti spesso anche per i capi di abbigliamento. Sono colori che richiamano subito al divertimento e all’allegria e rappresentano anche una scelta super per lo smalto, in quanto i colori fluo risaltano l’abbronzatura. Giallo neon, arancione acceso e verde lime, sono loro i colori flou su cui puntare!

Corallo: un altro colore è il corallo e tutte le sue sfumature. Esse infatti si sposano perfettamente con la pelle abbronzata, anzi la risaltano proprio! Inoltre il corallo è il colore perfetto per il mare.

Bianco : il bianco è il colore che si indossa maggiormente in estate, proprio perché tende a far risaltare al massimo la pelle abbronzata. Quindi, oltre a pantaloni, top e quant'altro, anche scegliere uno smalto di colore bianco è senza dubbio una scelta vincente.

Magenta: è una tonalità che riflette la luce facendo così risaltare l'abbronzatura. In estate non è un colore che viene indossato spesso ma, in realtà, va benissimo!

Azzurro cielo: un altro colore super per l'estate è l'azzurro cielo che, sulla pelle abbronzata, è davvero chic e super cool.

Nude: per chi preferisce non essere troppo appariscente ecco la scelta perfetta deve ricadere sullo smalto nude che sì, risalta l'abbronzatura ma, appunto, non è troppo appariscente.

Questi sono quindi i colori smalto perfetti in estate, perché risaltano l’abbronzatura. E voi, quale di questi preferite?

Smalti e Abbronzatura: come prendersi cura delle unghie

Abbiamo appena visto quello che sono i colori dello smalto perfetti per risaltare la pelle abbronzata. Prima però di mettere lo smalto è essenziale che le nostre unghie siano curate, affinché il risultato finale sia davvero super cool. Cosa fare per prendersi cura delle nostre unghie? Vediamolo insieme: