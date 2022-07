Simona Ventura ha parlato della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi e ha lanciato una frecciatina velata alla conduttrice dell’Isola dei Famosi. A quanto pare, Super Simo ha ricevuto un ‘trattamento’ diverso dal Capitano e dall’ex consorte.

Simona Ventura su Totti e Blasi

Qualche tempo fa, quando le prime voci sulla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono saltate fuori, Simona Ventura ha detto la sua. Via Instagram, la conduttrice di Citofonare Rai2 ha espresso solidarietà al Capitano e a sua moglie, utilizzando parole carine. Eppure, le sue esternazioni non sono piaciute alla Blasi che, in un’intervista successiva a Il Fatto Quotidiano, ha tuonato:

“Sì, è vero, come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”.

Adesso che la separazione di Totti e Ilary è ufficiale, Simona è tornata a parlare della cosa.

Le parole di Simona Ventura

Intervistata da Il Messaggero, la Ventura ha rivelato che dopo il post scritto qualche mese fa, Francesco è stato molto gentile con lei, mentre la Blasi no. Ha dichiarato:

“Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità”.

Simona, che ha vissuto una situazione simile quando è finito il suo matrimonio con Stefano Bettarini, ha comunque compreso la posizione di Ilary. La frecciatina, seppure velata, è servita.

Il vecchio post di Simona su Totti e Blasi

Nel post dedicato alla crisi tra Totti e Blasi, Simona aveva scritto: