Le voci della musica latino americana al femminile sono molte, ma poche sono riuscite a uscire dai canoni più classici. Contendendosi il ruolo di regina del pop con la bellissima Jennifer Lopez, Shakira è oggi una delle popstar più amate del mondo.

Chi è Shakira

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nome completo di Shakira (Barranquilla, 2 febbraio 1977), è una cantautrice colombiana. Cresce nel nord Colombia con il padre gioielliere di origini libanesi e la madre di origini spagnole. Mostra fin da piccola di amare il palcoscenico e si appassiona alle danze e i canti arabi. Sembra inoltre molto portata per la scrittura di canzoni e poesie, passione coltivata anche grazie alla macchina da scrivere regalatagli dal padre.

A otto anni scrive la sua prima canzone dedicata al padre, il suo più grande fan che la propone alle emittenti televisive e radiofoniche. Nel 1983 partecipa a un concorso per giovani talenti vincendo il titolo che replica nei tre anni successivi. Accompagna al canto la chitarra e il ballo seguendo sempre le melodie di ispirazione mediorientale, in particolare con il darabouka come strumento principale.

Il primo album e il successo precoce

Shakira ha soli tredici anni quando ottiene il suo primo contratto con la Sony Music con cui incide anche il suo primo album: “Magia”. Terminata la scuola dell’obbligo decide di focalizzarsi sui progetti musicali così registra “Peligro”, il suo secondo disco. Attraverso il pezzo “Pies descalzos” raggiunge il pubblico sud americano e ottiene grandissima popolarità superando il milione di vendite del suo album.

Dopo aver registrato un album con il colosso dalla musica latina Emilio Estefan, inizia a farsi conoscere anche negli Stati Uniti. Arrivata a questo punto è ormai una popstar che può candidarsi al titolo di regina del pop latino. Oltre alla voce sensuale e il timbro distintivo, la sua sensualità la rende una delle donne più apprezzate del pianeta.

La conquista dell’Europa negli anni 2000

Dopo aver definitivamente conquistato gli Stati Uniti la regina latina scala le classifiche europee. I suoi brani diventano delle hit mondiali attraverso il suo nuovo album “Laundry Service”. Sono presenti le hit “Objection”, “Eyes like yours” e la scatenata “Whenever whenever”.

Il suo stile è distintivo e sembra portare dell’aria fresca in un panorama aperto alle novità. Negli anni 2000 hanno poi enorme successo i video musicali e gli spot pubblicitari che la rendono protagonista del piccolo schermo con le sue doti da danzatrice del ventre. Shakira è inoltre la cantante ufficiale dell’inno dei mondiali del 2010 “Waka Waka”.

