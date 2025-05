Smalti cc: cosa sono e usi

Le unghie non hanno bisogno soltanto di colori che siano di tendenza o alla moda, ma anche di strumenti che possano renderle forti e resistenti in modo che non si spezzino o si indeboliscano. Per migliorare la salute delle proprie unghie, gli smalti cc corrispondono perfettamente a questa descrizione. Scopriamo come funzionano e quali scegliere.

Smalti cc

Sono prodotti di bellezza che hanno una funzione e proprietà diverse dal solito. Gli smalti cc non solo danno colore alle unghie, ma permettono anche di renderle maggiormente forti e di rinforzarle. Sono accessori e strumenti che trasformano le unghie andando a uniformarle, a colorarle e anche a trattarle nel modo migliore.

L’acronimo cc sta a indicare color e care, quindi colore e cura dell’unghia stessa. Hanno le stesse caratteristiche delle creme viso cc, quindi con il compito, non solo di colorare la pelle ma anche uniformare la carnagione. Infatti sono soluzioni utili a idratare e trattare in modo da proteggerla dai raggi del sole.

Gli smalti cc hanno più o meno la stessa funzione, soltanto che agiscono sulle unghie. Si presentano sia in formulazioni nude che colorate in modo da rinforzare le unghie, proteggerla e anche levigarla uniformando così il colore del letto ungueale. Sono ricche di vitamine come la B5 e la E che contribuiscono a una maggiore crescita e idratazione dell’unghia stessa.

Smalti cc: benefici

Gli smalti cc sono indicati per le unghie fragili anche perché a base di cheratina, una proteina che lavora proprio per le unghie che appaiono deboli che si spezzano facilmente. Tra gli altri ingredienti anche il calcio e il silice che fortificano l’unghia andando a prevenire la rottura e gli elementi a base vegetale per una maggiore lucentezza dell’unghia.

Non contengono altri elementi proprio perché possono danneggiare le unghie. Altri ancora proteggono dai raggi UV che possono causare lo scolorimento dell’unghia dovuto proprio all’esposizione solare. Sono adatti a chiunque abbia unghie che sono rovinate o danneggiate dall’uso di determinati smalti acrilici o da solventi aggressivi.

Gli smalti cc vanno bene per chi ha unghie che si indeboliscono o spezzano ma anche per coloro che vogliono averle maggiormente sane senza rinunciare all’effetto colorato.

Smalti cc: i migliori

Sono prodotti diversi dai soliti ma che è possibile ordinare sul sito di Amazon con offerte da non perdere. Cliccando l’immagine si leggono i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori smalti cc scelti dalle consumatrici dell’e-commerce con una descrizione di ogni prodotto.

1)Poderm unghie che si spezzano, rigate, infragilite

Uno smalto dalle proprietà rinforzanti per le unghie che sono rigate, spezzate o fragili. Più che di smalto si potrebbe parlare di olio che rinforza le unghie in modo che siano brillanti. Va a stimolare la crescita dell’unghia grazie alla cheratina. A base di ingredienti naturali che hanno proprietà idratanti e riparatrici.

2)Manucurist Active smooth 00 smalto per unghie

Uno smalto dalle proprietà rinforzanti e leviganti per le unghie. A base di olio di ricino per rinforzare e ammorbidire le unghie. Adatto per riparare le unghie che sono striate. Uno smalto di colore rosa in grado di cancellare qualsiasi imperfezione e difetto. Adatto a unghie fragili impedisce l’invecchiamento dell’unghia.

3)Deborah Milano set smalto trattamento rafforzatore

Un kit che si compone di trattamento rinforzante e di smalto con durata fino a 10 giorni. A base di calcio, cheratina e olio di avocado che donano unghie forti e resistenti. Le unghie appaiono subito protette e prive di ogni spaccatura o sfaldatura. Si applica facilmente grazie al pennellino.

Oltre agli smalti cc, si possono rinforzare le unghie con cibi adeguati.