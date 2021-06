Dai disegni ai tessuti, dalla realizzazione alla vendita: ciò che sta dietro la moda è interessante, soprattutto per i fashion addicted. Alcune serie approfondiscono e raccontano la moda e quello che vi è dietro: quali guardare e perché.

Serie tv sulla moda

Tutti gli appassionati di moda vorrebbero approfondire ciò che sta dietro il mondo fashion. Dall’ideazione e disegno dei vestiti fino alla loro realizzazione, la moda è un settore affascinante che coinvolge una serie di dettagli molto interessanti. Anche quello che c’è dietro il settore fashion è qualcosa di molto interessante.

Sono molteplici le serie tv disponibili alla visione che raccontano il mondo della moda, che sia essa fiction o storia vera.

Anche alcuni talent show sono interessanti per capire bene i meccanismi che esistono dietro questo settore.

Serie tv sulla moda: tra fiction e realtà

Se il mondo della moda è la vostra passione allora non potrete fare a meno di guardare la famosa serie tv Sex and The City. Si tratta della storia di quattro donne newyorkesi, Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha, che fanno della moda uno dei perni della loro vita e della loro amicizia.

Dai risvolti noir è invece la serie tv The Assasination of Gianni Versace, che affronta la storia vera dell’omicidio di Gianni Versace, imprenditore nonché fondatore dell’omonima casa di moda. Dietro la narrazione dell’omicidio viene rappresentato anche il mondo della moda entro cui si muoveva Gianni Versace e i suoi fratelli Donatella e Santo che hanno portato avanti il suo lavoro.

Su Netflix è disponibile invece la serie tv Emily in Paris, la cui protagonista è una social media manager che viene trasferita per lavoro da Chicago a Parigi. L’attrice che la interpreta è la giovane e talentuosa Lily Collins. Emily, con il trasferimento a Parigi, imparerà nuove abitudini e si appassionerà al mondo del fashion e dell’alta moda.

Serie tv sulla moda: talent show

Tra le innumerevoli serie tv che raccontano ciò che c’è dietro il mondo della moda ci sono anche due talent show molto validi. Entrambi hanno il pregio di raccontare nei particolari tutti i passaggi che intercorrono tra l’ideazione di un abito alla sua messa in commercio. Ciò si rivela molto interessante per chi è interessato al mondo della moda e i dettagli che ci sono dietro.

Uno di essi è Making The Cut, una fashion competition disponibile alla visione su Amazon Prime Video. Il programma è condotto da Heidi Klum e Tim Gunn e ha il fine di trovare, tra una serie di designer e imprenditori della moda, la nuova promessa del settore fashion. Il talent mostra la filiera della moda in ogni suo passaggio e, dopo la realizzazione, mette in vendita i look vincenti sullo store online di Amazon Fashion.

Anche Next fashion è un valido talent show che si propone di trovare, come Making the cut, il futuro della moda mettendo alla prova dei gruppi di designer. Alla conduzione e giuria ci sono Alexa Chung e Tan France, ai quali spesso si aggiungono degli ospiti d’onore, esperti del mondo della moda.

