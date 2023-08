Semipermanente rinforzato per unghie: usi e come farlo

A causa del lavoro che si svolge o di una vita molto frenetica, capita che le unghie corrano il rischio di scheggiarsi e sfaldarsi. Per avere delle unghie resistenti nel tempo, la tecnica che usa il gel semipermanente rinforzato aiuta a migliorare questo aspetto e ad avere delle unghie che siano impeccabili in ogni circostanza.

Semipermanente rinforzato

Una tecnica e un trattamento di nail art indicato per le donne che hanno lo smalto sbeccato o le unghie che si sfaldano. Il semipermanente rinforzato permette di avere delle unghie forti e resistenti. rispetto ai classici smalti, è sicuramente una alternativa molto più longeva e resistente che è sicuramente molto utile e indicata.

Grazie a questa tecnica è possibile avere una superficie dura e robusta dell’unghia, oltre che maggiormente resistente. Una procedura molto amata, non solo dalle donne comuni, ma anche dalle influencer e dai personaggi dello spettacolo che ci tengono a mostrarsi al meglio con unghie splendenti e luminose.

Nel giro di poco tempo, le unghie tendono a sfaldarsi oppure a scheggiarsi, ma con questa tecnica e procedura, si ottengono risultati importanti e benefici. La longevità è sicuramente il biglietto da visita migliore per questo tipo di unghie e per avere mani perfette per ogni occasione e momento della giornata.

Indicato per tutte quelle donne che hanno uno stile di vita particolarmente attivo, che lavorano con le mani o vogliono unghie che siano impeccabili in poco tempo. In questo modo si è certi di avere delle mani stupende che durano per diverso tempo.

Semipermanente rinforzato per unghie: benefici

Sono diversi i vantaggi di una tecnica come il semipermanente rinforzato da applicare sulle unghie e una delle caratteristiche principali è sicuramente la longevità, quindi la lunga durata. In questo modo e adottando tutti i passaggi, le unghie non si sfaldano o spezzano rimanendo resistenti e dure per diverso tempo.

Si tratta di unghie poi versatili dal punto di vista del design. Usare un gel semipermanente permette sicuramente, non solo di rinforzare l’unghia, ma anche al tempo stesso creare diverse decorazioni e creazioni di nail art evitando così che possano spezzarsi o rovinarsi e preservando sempre la bellezza e il benessere delle unghie.

Inoltre, la tecnica del semipermanente rinforzato va a proteggere le unghie creando così la giusta barriera tra il tetto ungueale e anche gli altri fattori esterni come l’esposizione alle acqua o altre attività quotidiane che sicuramente possono nuocere e ledere l’unghia. In questo modo si crea una barriera protettiva che permette all’unghia di crescere sana nel tempo.

Per applicare questo trattamento a casa è necessario che le unghie siano asciutte e prive di oli, lozioni o anche residui di smalto e, nel caso, toglierlo. Bisogna limare l’unghia andando poi ad applicare il gel per poi farla indurire con la lampada a Led per circa 30 secondi. Si applica lo smalto gel semipermanente e il top coat, per poi ripassarla sotto la lampada per ottenere buoni risultati.

Semipermanente rinforzato per unghie: dove comprare

Un trattamento che necessita di strumenti e di prodotti che si possono ordinare soltanto su amazon dove cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui abbiamo stilato una classifica di tre dei migliori prodotti per il semipermanente rinforzato scelti tra diverse tonalità con una descrizione di ognuno e le varie proprietà.

1)Beauty space nails base semipermanente

Uno smalto semipermanente dalle proprietà rinforzanti a base di calcio e di vitamina E che dona unghie resistenti e flessibili anche oltre le 4 settimane. Ottimo per le unghie che appaiono sottili e deboli. Un trattamento fortificante e riempitivo per unghie che tendono a spezzarsi e danneggiarsi facilmente. Si trova in varie tonalità: rosa nude, rosa latte o bianco latte.

2)TNS Cosmetics BB Nail

Un trattamento che comprende uno smalto dall’azione rinforzante, indurente, protettiva, idratante, nutriente, levigante e anche make up. Un prodotto da 7 azioni e funzioni in un solo articolo da usare come base prima di applicare lo smalto. Aiuta a esaltare il colore delle unghie andando a minimizzare i difetti. Disponibile nelle tonalità rosa e bianco.

3)Aokyom 168W lampada per unghie

Una lampada a Led a uso professionale che si accende non appena si inserisce la mano senza bisogno di premere il pulsante. Ha un display LCD in modo da visualizzare ogni parametro. Asciuga in tempi rapidi. Si può regolare il timer o il tempo di asciugatura in base alle proprie esigenze. Si collega all’alimentatore.

Con il semipermanente rinforzato per le unghie, anche le migliori lampade UV per aiutarsi con la nail art.