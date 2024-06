Sarà Carlo Conti a condurre il prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore ha annunciato che ci saranno dei cambiamenti nel regolamento. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Sanremo 2025: primi spoiler sul regolamento

Conclusa l’era Amadeus, che ha condotto gli ultimi cinque Festival, il prossimo anno alla conduzione di Sanremo ci sarà Carlo Conti, che ha già condotto il festival della canzone italiana in passato. Conti è stato ospite di Giorgia Cardinaletti a “TG1 Mattina Estate” e, nel corso della lunga intervista, ha parlato anche di Sanremo 2025. Il conduttore ha infatti anticipato alcuni cambiamenti per quanto riguarda il regolamento della kermesse musicale. Ecco cosa ha detto Carlo Conti: “ho metabolizzato subito, è una cosa che vivo serenamente, con molta leggerezza. Qualche canzone mi è già arrivata, è cambiato qualcosa rispetto a 10 anni fa. Oggi mi arrivano i WhatsApp, i file in mail”. Conti ha poi detto che il Festival di Sanremo va organizzato per passi, prima c’è da decidere il regolamento, poi si passa alle nuove proposte, ai Big e a chi ci sarà a condurre insieme a lui nelle cinque serate. Carlo Conti ha inoltre smentito le voci che volevano Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni accanto a lui: “Non ci saranno. Sarebbe banale. Magari mi telefonano durante una serata.” Il conduttore toscano ha anche rivelato che ha intenzione di rimettere il Dopo Festival, in quanto lui non resiste fino a una certa ora, e quindi con molta probabilità ci saranno meno canzoni.

Sanremo 2025, Carlo Conti: “I giovani non di uniranno ai Big”

Come abbiamo appena visto, Carlo Conti è stato ospite di Giorgia Cardinaletti a “Tg1 Mattina Estate” e ha parlato del Festival di Sanremo 2025, che lo vedrà alla conduzione, come poi quello del 2026. Oltre alla volontà di rimettere il Dopo Festival, Conti ha detto che ancora non sa quali ospiti ci saranno e che anzi magari la forza musicale sarà così tanta che non ci sarà nemmeno bisogno di avere degli ospiti. Una delle importanti novità per quanto riguarda il regolamento è il fatto che i giovani non gareggeranno più assieme ai Big, come successo nelle ultime edizioni della kermesse musicale. Ma ecco che cosa ha detto nel dettaglio Carlo Conti: “Ci sarà la suddivisione tra le nuove proposte e i Big. Le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, avranno la loro gara, ci sarà un vincitore e i Big faranno la loro corsa. Non ci saranno eliminazioni, lavoro sull’ottimo lavoro fatto da Baglioni e Amadeus. Hanno fatto crescere a dismisura il Festival di Sanremo.” Conti ha continuato dicendo che per lui Sanremo è una grande responsabilità, che si sente soprattutto sulle canzoni. La cosa più importante di tutte è appunto la scelta delle canzoni e poi la preparazione dello show. Tanta attesa quindi per Sanremo 2025.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tony Effe, chi è: altezza, età, canzoni, patrimonio, fidanzata

Chi è Umberto Tozzi: dalle canzoni alla malattia