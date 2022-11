Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ha svelato i nomi degli 8 finalisti appartenenti alla categoria Sanremo Giovani. Dopo una lunga selezione, finalmente l’esito: scopriamo insieme chi sono gli otto concorrenti che vedremo nella finale del 16 dicembre 2022 direttamente su Rai 1.

Sanremo Giovani: chi sono gli otto finalisti della categoria?

La Commissione musicale, insieme alla vicedirettrice Federica Lentina, all’autore Massimo Martelli, al maestro Leonardo De Amicis e ovviamente al direttore artistico del Festival Amadeus ha finalmente deliberato i nomi degli 8 concorrenti finalisti della categoria Sanremo Giovani.

Anche questa volta la partecipazione alla selezione è stata ricchissima; sono infatti 712 i giovani artisti e le giovani artiste che hanno avuto l’occasione di presentare la propria proposta, ma tra loro solamente 42 sono riusciti a esibirsi a Roma nella Sala A di Via Asiago davanti alla Commissione sopra citata.

Infine, dopo vari ragionamenti e numerosi ascolti, sono 8 coloro arrivati fino alla fine: un percorso lungo e complesso, ma ricco di emozioni indimenticabili. A questi 8 nomi, però, pare se ne aggiungeranno altri 4, selezionati direttamente da Area Sanremo.

Ad avere raggiunto il traguardo della finale, dunque, troviamo: Gianmaria (arrvò secondo a X Factor 2021), Giuse the Lizia, Maninni, Mida, Olly, Sethu, Shari e Will.

Proprio come la scorsa edizione, anche nel 2023 i giovani selezionati potranno esibirsi insieme ai Big grazie alla modifica del vecchio regolamento che prevedeva la netta distinzione in categorie Big e Nuove proposte.

La finale in questione andrà in onda venerdì 16 dicembre 2022 in diretta e in prima serata su Rai 1: in diretta dal Teatro Ariston gli 8 finalisti si esibiranno e dagli 8 se ne dovranno scegliere 3, i quali andranno direttamente a competere con gli altri grandi partecipanti al Festival di Sanremo 2023, arrivato alla sua 73esima edizione.

Tante le proposte interessanti, molti artisti con una maturità musicale sorprendente per la giovane età. Non è stato facile scegliere gli 8 finalisti tra i 42 giunti alle audizioni di Via Asiago perché il livello artistico complessivo è cresciuto e soprattutto risponde pienamente alle richieste del mercato discogragico. […] tutto questo avvalora la decisione presa due anni fa di modificare il regolamento e abolire dal Festival la sezione “Nuove Proposte” e permettere loro di gareggiare direttamente con i Big.

Queste le parole del direttore artistico Amadeus, alla sua quarta mandata del Festival di Sanremo.

Gli otto finalisti di Sanremo Giovani e le relative canzoni in gara

Gli otto finalista della categoria Sanremo Giovani si sono esibiti con una canzone a testa; di seguito i titoli dei brani:

Gianmaria: La città che odi Giuse The Lizia: Sincera Maninni: Mille Porte Mida: Malditè OLLY: L’anima balla Sethu: Sottoterra Shari: Sottovoce Will: Le cose più importanti

Tutto pare essere pronto per la grande finale; nuovi volti, nuova musica, nuova voglia di farsi conoscere e un’esplosione di energia pronta a coinvolgere il pubblico fan del Festival.

Venerdì 16 dicembre 2022 su Rai 1 scopriremo chi avrà il grande onore di salire su uno dei palchi più importanti della musica italiana: in bocca al lupo!