Da giorni si vocifera che Natalia Estrada sia stata scelta da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, la showgirl non sarà sul palco dell’Ariston perché non c’è mai stata una trattativa in corso.

Natalia Estrada: niente Sanremo 2023

Qualche giorno fa, TvBlog ha lanciato un’indiscrezione succulenta sul Festival di Sanremo 2023. Stando alle informazioni a loro disposizione, Natalia Estrada è stata contattata da Amadeus per il ruolo di co-conduttrice. La notizia, ad essere sinceri, è apparsa strana, anche perché la showgirl è lontana dal mondo dello spettacolo da tempo. Non solo, l’ex di Giorgio Mastrota, proprio in una recente intervista, ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di tornare in tv, tanto che ha rifiutato tutti i reality.

Alla luce di giò, il suo ingaggio per Sanremo 2023 sembrava del tutto improbabile. Ad oggi abbiamo la conferma: Natalia non sarà al Festival.

Natalia Estrada: nessuna trattativa con Sanremo 2023

A confermare che la Estrada non sarà a Sanremo 2023 è stato Dagospia. A quanto pare, Natalia non ha mai intavolato nessuna trattativa con Amadeus. L’indiscrezione sulla sua partecipazione, quindi, non è altro che una fake news. L’ex compagna di Mastrota continuerà a vivere immersa nella natura, occupandosi dei suoi adorati cavalli.

Sanremo 2023: niente Estrada, ma c’è Chiara Ferragni

Appurato che Natalia non sarà a Sanremo 2023, al momento l’unica presenza certa resta quella di Chiara Ferragni. L’imprenditrice sarà sul palco dell’Ariston la prima e l’ultima serata. Per tutti gli appuntamenti della kermesse, invece, Amadeus potrà contare sull’aiuto di Gianni Morandi.