Sanremo 2023: lo stile di Ariete e una collana che è già tendenza

Ariete è una delle artiste più giovani in gara al Festival di Sanremo 2023: per la prima serata ha scelto un look rock tricolore in pelle con accessori

È la promessa della Generazione Z e per la prima volta ha calcato il palco del teatro dell’Ariston: Ariete si è esibita nella prima serata del Festival di Sanremo 2023 con la sua Mare di Guai. Complice forse il Fantasanremo, Ariete ha sceso le scale priva del suo iconico cappello: scopriamo meglio il look della giovane cantante, tra stile e accessori selezionati.

Ariete: giacca in pelle rossa e collana trendy

A soli 20 anni Ariete è riuscita a mantenere salde le emozioni su uno dei palchi allo stesso tempo più desiderati e più temuti d’Italia. Con il brano Mare di Guai la giovane cantante ha dato prova di una grande personalità e, bisogna ammetterlo, di uno stile ben definito.

Abituati e abituate a vederla con l’iconico berretto che la personalizza, in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2023 Ariete ha scelto di cambiare immagine e il risultato ha stupito tutti e tutte.

Il look di Ariete profuma di giovinezza rock e originalità personale, ma non mette da parte la tendenza fashion. La cantante ha scelto un completo sartoriale della collezione primavera-estate 2023 firmato Marni. Protagonista è sicuramente il blazer rosso in pelle oversize, abbinato a un paio di pantaloni total black sempre in pelle. Sotto la giacca una camicia bianca anch’essa over e con rouches sul davanti e una maxi collana con ciondolo a cuore nero attorno al collo.

Di tutto l’outfit, sicuramente impattante, è proprio la collana a diventare la protagonista di tutto il look. Il cuore è grande, il cuore è nero ed è in contrasto cromatico con il bianco candido della camicia. Simbolo d’amore e di fuoco, il cuore di Ariete esprime una libertà di espressione totale, oltre che raccontare al grande pubblico la fine di un amore.

La collana Chunky Heart di Marni è diventata già una vera tendenza in fatto di stile e di libertà di espressione: Ariete ha di nuovo fatto centro e l’accessorio è a tutti gli effetti un simbolo importante di comunicazione e di emozioni.

Un cuore nero in segno di un amore concluso, la paura di dovere nuotare in una vasca piena di squali e la giovane consapevolezza che a volte bisogna ricominciare dopo avere sofferto.

Il beauty look di Ariete alla prima serata di Sanremo 2023

Abbandonato ufficialmente il fedele cappello (chi gioca al Fantasanremo sarà contento, dato che portarlo sarebbe stato un malus), Ariete ha scelto di scendere le scale dell’Ariston con un look sbarazzino sulla chioma effetto wet e un makeup sfumato intenso sugli occhi.

Forse è la prima volta che il pubblico ha la possibilità di vederla in queste vesti, ma l’effetto finale la risalta e rispecchia in tutto la freschezza di una giovane artista di 20 anni con la voglia di lasciare il segno.

Il Festival di Sanremo 2023 sta conquistando il pubblico non solo per le voci incredibili e le performance degne di nota, ma soprattutto per il messaggio che da qualche anno si pone come obiettivo: essere sé stessi e dare spazio alla libertà.