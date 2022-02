Tanani è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Sesso occasionale. Il debutto, anche se c’erano molte aspettative sul suo conto, è stato piuttosto deludente, tanto che ha stonato più volte ed è arrivato penultimo. Poco dopo, l’artista ha commentato sui social la sua ‘figuraccia’.

Sanremo 2022: Tanani è penultimo

Debutto al Festival di Sanremo 2022 per nulla soddisfacente per Tanani. L’artista è salito sul palco dell’Ariston con il brano Sesso occasionale e la sua performance è stata del tutto deludente. Ha stonato più volte, tanto che la Sala Stampa l’ha posizionato al penultimo posto, davanti all’utima classificata Ana Mena. Anche il popolo social non ha gradito la sua esibizione e i commenti negativi sono stati diversi. Perfino Stefania Orlando, che non è una grande cantante, ha tuonato: “Oltre al #sessooccasionale magari occasionalmente prendiamo qualche nota #Sanremo2022“.

Oltre all’ex “Vippona”, su Twitter sono tantissimi gli utenti che hanno bocciato Tanani. Si legge: “A un certo punto #Tananai ha sbagliato e ha preso una nota. Ma l’ha subito lasciata andare per non maltrattarla” oppure “Di occasionale, oltre al sesso, c’è l’intonazione. #Tananai #Sanremo2022” o ancora “Se fossimo alla corrida avrebbero già suonato campanacci per #Tananai #festivaldisanremo2022“. Insomma, Tanani è arrivato penultimo e, questa volta, non è un caso.

La reazione di Tanani alla classifica di Sanremo 2022

Dopo aver scoperto di essere arrivato penultimo, Tanani si è sfogato sui social. Il cantante era convinto di aver fatto una grande esibizione ed è rimasto stupito della classifica. L’artista, nel corso di una diretta Instagram, ha dichiarato:

“Sanremo è strano eh? Io ero lì, ero convinto di aver fatto una fi**ta… Torno a casa, una mer*a! Stupenda sta roba, tu vivi in una dimensione parallela, capito? Folle! Folle! Io ero lì tutto felice sul palco, c**o tiravo le stecche! […] Penultimo c**o io volevo essere ultimo!”.

Tanani l’ha presa con filosofia, anche perché prima della classifica finale, la Sala Stampa lo aveva addirittura posizionato all’ultimo posto. Insomma, il debutto a Sanremo 2022 non è andato bene, ma ha saputo incassare il colpo con ironia.

La classifica di Sanremo 2022

Per quel che riguarda la classifica di Sanremo 2022, al termine delle prime due serate, il risultato è il seguente: