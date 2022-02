L’esibizione di Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo 2022 ha suscitato l’ira del Codacons, che si è detto pronto a sporgere denuncia contro il cantante.

Il Codacons contro Achille Lauro

Le polemiche contro Achille Lauro non si placano e, dopo il comunicato ufficiale del vescovo di Sanremo, anche il Codacons si è scaglaito contro il cantante per la sua esibizione sul palco dell’Ariston (dove Lauro aveva inscenato il suo battesimo).

Il peresidente dell’associazione a tutela dei consumatori ha fatto sapere di voler sporgere denuncia contro l’artista e di essere intenzionato a inviare il video dell’esibizione incriminata nientemeno che a Papa Francesco.

“Abbiamo deciso di sottoporre quanto accaduto ieri all’Ariston all’attenzione della magistratura, affinché verifichi se l’esibizione di Achille Lauro possa configurare una offesa al sentimento cattolico e ai simboli della cristianità”, si legge nel comunicato di Carlo Rienzi, e ancora: “Invieremo il video della performance a Papa Francesco, perché esprima una ferma condanna nei confronti della Rai”.

La replica di Amadeus al vescovo

Nelle scorse ora anche il Vescovo di Sanremo si era scagliato pubblicamente contro l’esibizione del cantante e, in difesa di Lauro, era accorso Amadeus, che aveva detto: “Rispetto il parere del vescovo, ma da cattolico non sono stato affatto turbato”, e ancora: “Non c’è stata mancanza di rispetto a nessuno, è un artista e l’artista deve potere esprimersi liberamente. Dobbiamo accettare questo altrimenti teniamo i giovani lontani, non solo al Festival ma anche dalla Chiesa”, ha aggiunto il conduttore.

Achille Lauro e le polemiche

Al momento Achille Lauro non ha rotto il silenzio in merito a quanto accaduto e, del resto, polemiche nei suoi confronti non sono mancate neanche durante le sue precedenti partecipazioni al Festival. Per sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi non resta che attendere e intanto, sui social, sono sempre di più i fan conquistati dalle performance del cantante.