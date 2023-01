Sandra Drzymalska è un’attrice polacca di 29 anni ora nota a livello internazionale per il suo ruolo di Monika Nowicka nella serie tv di Netflix Sexify. La giovane attrice si è fatta molto apprezzare per questa parte, ma conosciamo meglio gli antefatti della sua carriera prima di Netflix.

Sandra Drzymalska: biografia e carriera

Per prima cosa, Sandra è nata il 24 luglio 1993 a Wejherowo, Pomorskie, Polonia, in una famiglia di ferventi cristiani. L’attrice ha un fratello maggiore, Dawid Nick. Nonostante sia sempre stata appassionata di cinema, pare abbia cominciato a pensare a una carriera da attrice solo alla fine del liceo. Pare che si sia formata alla National Academy of Theatre Arts di Cracovia ottenendo poi il suo primo ruolo all’età di 23 anni: ha preso allora parte, infatti, allo spettacolo “Strazacy”.

Sempre a 23 anni è riuscita a entrare nel cast di “The Teacher”, interpretando un personaggio ricorrente di nome Ola Kaczmarek.

Solo un anno dopo aver debuttato nell’industria televisiva, Sandra è stata scelta da Kasia Adamik per recitare nel suo film, Amok. Quest’ultimo è stato il suo primo lavoro per il grande schermo, che l’ha decisamente lanciata aprendole le porte anche ad altri film: solo nel 2017 l’abbiamo vista in Tato, Jest naprawde ekstra e Róza wiatrów.

Sandra Drzymalska ha poi ottenuto una parte nella serie tv comedy 39 I pól tygodnia. Le porte sembrano ormai essere aperte per la giovane attrice, tant’è che possiamo citare tantissimi altri suoi lavori come: Zabawy w dom (2019). 39 i pól tygodnia (2019), Stulecie Winnych (2019–2020), The Woods (2020), Angel of Death (2021), Mental (2022), Boys with Butterflies (2018), Ricochets (2018), Back Home (2019) e Sole (2019). E questi sono solo alcuni dei progetti che l’hanno vista coinvolta, tra tante acclamate interpretazioni tra teatro, tv e cinema!

Le sue perfomance le sono anche valse alcuni premi in svariate manifestazioni di spettacolo, tra cui il Montréal Festival of New Cinema, il Koszalinski Festiwal Debiutow Filmowych Mlodzi I Film, il Polish Film Festival e il Bastia Italian Film Festival.

Sandra Drzymalska: vita privata, Instagram, curiosità

Sandra Drzymalska è molto seguita su Instagram: ha un profilo che conta ben 40.900 followers! Sulla sua pagina condivide scatti molto professionali, ma anche momenti di vita quotidiana (come le foto con il suo cane!). Tuttavia, non mostra molto delle sue relazioni: questo perché la sua vita lavorativa è così piena e frenetica che lei stessa ha ammesso d’avere difficoltà persino a frequentare i suoi amici e ad uscire con loro.

E questo porta subito anche a un’altra deduzione: al momento pare che Sandra Drzymalska sia single per la stessa ragione. Impegnatissima nei tanti spettacoli e nei progetti di crescita in ambito lavorativo, non sembra al momento intenzionata a impegnarsi in una relazione… né ad avere il tempo materiale per farlo!

D’altro canto, lo ha specificato lei stessa: ama il suo lavoro, ama lavorare sodo e non ha paura nel darsi da fare! Certo questo lo si poteva già evincere dalla sua carriera, che sulla soglia dei 30 anni è già ricca di successi.