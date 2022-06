Elaina Coker è la moglie di J-Ax, colei che ha riportato il rapper sulla ‘retta via’ e che gli ha regalato la gioia della paternità. L’ex modella americana non ama le luci della ribalta e non appare quasi mai davanti alle telecamere.

Da sempre molto gelosa della sua vita privata, cosa sappiamo di lei?

Elaina Coker: chi è?

Elaina Catherine Coker è nata il 12 novembre del 1977 a Jacksonville, in Florida. Ha iniziato a calcare le passerelle dell’alta moda da giovanissima e nel 2000, per dare una svolta alla sua carriera, è arrivata in Italia. Qui ha conosciuto Alessandro Aleotti, noto ai più con il nome d’arte J-Ax. Il rapper e quella che è poi diventata sua moglie si sono incontrati a Milano, durante una cena.

Per il cantante è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha rivelato: “Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena, ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”. Alessandro e Elaina sono una coppia dal 2001 e il 28 aprile del 2007 hanno coronato il sogno di diventare marito e moglie.

Fin dal primo momento si sono trovati d’accordo sul voler mantenere la loro vita privata il più lontano dal gossip e sono riusciti nel loro intento. Le paparazzate che li riguardano sono rare e la Coker non rilascia mai interviste. Quello che sappiamo sul suo conto ci arriva da qualche dichiarazione fatta da Ax. Quest’ultimo ha ammesso più volte che Elaina è stata la sua “salvezza”.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da fan_page_of_Elaina (@fan_page_of_elaina) in data: 28 Set 2015 alle ore 11:07 PDT

La nascita di Nicolas

Dopo aver abbandonato la carriera da modella, Elaina si è lanciata nel mondo della fotografia, creando la Elaina Coker Photography. J-Ax e la sua dolce mogliettina hanno provato per anni a diventare genitori, ma ci sono riusciti soltanto nel 2017. Quando il piccolo Nicolas è arrivato a riempire la loro vita, il rapper ha ammesso: “Sono stato investito da un amore enorme. Quando lui è venuto al mondo, io sono rinato”. Alessandro ha dedicato al primogenito una canzone bellissima intitolata “Tutto tua madre”. Nel brano, che è davvero da pelle d’oca, l’ex socio di Fedez racconta il calvario che lui e Elaina hanno vissuto per poter avere Nicolas. I coiugi Aleotti-Coker hanno provato sulla loro pelle il dramma dell’aborto e la disperazione che si prova in momenti del genere. J-Ax, Elaina e il piccolo Nicolas vivono in centro a Milano, ma difficilmente si mostrano insieme sui social. L’ex modella americana, infatti, non possiede nessun profilo virtuale e in quello del marito appare raramente.