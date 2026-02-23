Tragedia a Napoli: la morte di Domenico e la reazione di Federica Pellegrini

Chi: Il bambino di Nola, Domenico, deceduto dopo un intervento di trapianto. Cosa: la morte del piccolo e le indagini sulle modalità di conservazione e trasporto dell’organo. Quando: il trapianto è stato eseguito il 23 dicembre; il decesso è avvenuto il 21 febbraio. Dove: Nola, area metropolitana di Napoli. Perché: la vicenda ha sollevato dubbi sulle procedure logistiche e sanitarie legate al trapianto.

Reazioni e cordoglio

La notizia ha suscitato una forte reazione pubblica.

Familiari, istituzioni locali e cittadini hanno espresso dolore e richiesta di chiarimenti. I legali della famiglia hanno annunciato la volontà di chiarire le responsabilità.

Tra i messaggi pubblici si è distinta la partecipazione di Federica Pellegrini. L’ex atleta ha pubblicato su Instagram una foto del bambino in braccio alla madre e ha manifestato sdegno per quanto accaduto, sottolineando che un figlio non dovrebbe subire conseguenze di errori altrui.

Focus sulle procedure

La vicenda ha posto al centro il tema della conservazione e trasporto dell’organo. Autorità sanitarie e inquirenti hanno avviato verifiche sulle procedure applicate durante il trasferimento e la conservazione dell’organo trapiantato.

La sequenza clinica e il ruolo dell’ecmo

Prima dell’intervento i medici avevano diagnosticato al bambino una gravissima cardiopatia dilatativa. L’operazione per impiantare un cuore proveniente da un’altra regione era considerata l’ultima possibilità terapeutica.

Al termine della procedura il nuovo organo non ha funzionato. Il paziente è rimasto collegato a un Ecmo che ha sostenuto le funzioni vitali per settimane, senza tuttavia invertire il decorso clinico.

Il significato dell’ecmo

L’Ecmo è una tecnologia di supporto circolatorio e respiratorio che permette l’ossigenazione extracorporea a membrana quando cuore e polmoni non sono in grado di assicurare autonomamente ossigenazione e perfusione. Nel caso in esame il macchinario ha garantito una temporanea stabilizzazione emodinamica.

Non ha però risolto il difetto funzionale imputabile all’organo trapiantato.

Dal punto di vista clinico l’uso dell’Ecmo costituisce una misura temporanea di bridge to decision o bridge to recovery. I medici hanno impiegato il dispositivo per mantenere parametri vitali compatibili con eventuali ulteriori interventi o terapie. Le verifiche avviate dalle autorità sanitarie e dagli inquirenti mirano ora a chiarire se le procedure di gestione postoperatoria siano state conformi ai protocolli specialistici vigenti.

I sospetti sul trasporto dell’organo e gli esiti delle indagini

Le autorità hanno posto l’attenzione sul metodo di trasferimento del cuore destinato al trapianto. Secondo gli accertamenti preliminari, il presidio avrebbe utilizzato ghiaccio secco per la conservazione durante il trasferimento, anziché le modalità indicate dai protocolli specialistici.

Indagini e iscrizioni nel registro

L’apertura del contenitore in sala operatoria avrebbe evidenziato danni al tessuto dell’organo, elemento che ha determinato l’apertura di una verifica giudiziaria. La procura e le autorità sanitarie hanno iscritto nel registro degli indagati diversi professionisti coinvolti nelle operazioni di espianto, trasporto e trapianto.

Le verifiche si concentrano su tre aspetti principali: la correttezza delle procedure di trasporto, la conformità degli strumenti impiegati e le scelte tecniche adottate in sala operatoria. Gli accertamenti mirano a chiarire se siano state rispettate le linee guida nazionali e le raccomandazioni delle società scientifiche competenti.

Decisioni in sala operatoria e conseguenze

In seguito agli accertamenti, il team chirurgico avrebbe eseguito il reimpianto del cuore nonostante la presenza di segni di danneggiamento. La scelta è stata motivata come tentativo di mantenere la funzione emodinamica in attesa di un secondo organo disponibile.

La procedura ha sollevato dubbi sulle modalità operative e sulla completezza delle informative fornite alla famiglia. Le autorità indagano per verificare la conformità alle linee guida nazionali e alle raccomandazioni delle società scientifiche competenti.

La sofferenza della famiglia e la reazione pubblica

La madre, Patrizia, ha denunciato la mancata comunicazione di informazioni ritenute rilevanti per le decisioni cliniche. In una dichiarazione pubblica ha affermato di voler conoscere la verità e ha annunciato l’intenzione di chiarire le responsabilità.

Nei giorni successivi all’intervento, il bambino ha sviluppato complicazioni gravi, tra cui emorragie cerebrali e ulteriori criticità che hanno reso non praticabile un secondo trapianto. Le cartelle cliniche e le immagini diagnostiche sono ora oggetto di esame da parte degli organi inquirenti.

Le cartelle cliniche e le immagini diagnostiche sono ora oggetto di esame da parte degli organi inquirenti. Intorno al letto del piccolo si è creata una partecipazione collettiva, dal sostegno del personale ospedaliero alla presenza del cardinale e del cappellano. All’ingresso dell’ospedale sono stati depositati mazzi di fiori. Anche personalità pubbliche, come Federica Pellegrini, hanno espresso vicinanza, definendo la perdita di un bambino una ferita che coinvolge l’intera comunità.

Verso la verità giudiziaria

Le indagini mirano a chiarire eventuali responsabilità nella conservazione del cuore. Sono al vaglio elementi tecnici come il tipo di contenitore impiegato e la presenza di dispositivi di controllo della temperatura. I magistrati valutano inoltre le tempistiche delle decisioni cliniche e la conformità alle procedure di sicurezza. Le verifiche proseguiranno fino a ricostruire la catena di responsabilità e le eventuali violazioni protocollari.

Le verifiche proseguiranno fino a ricostruire la catena di responsabilità e ad accertare eventuali violazioni dei protocolli indicati. Per la famiglia, ottenere una spiegazione completa è fondamentale non solo per individuare eventuali responsabili, ma anche per evitare il ripetersi di simili tragedie.

Il caso ha riacceso il dibattito pubblico sulla gestione dei trapianti e sull’importanza di protocolli rigorosi durante il trasferimento degli organi. La morte di Domenico lascia domande aperte e un dolore profondo; l’auspicio condiviso è che l’accertamento dei fatti porti a responsabilità accertate e a misure concrete a tutela dei pazienti.