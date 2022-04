Chi è Giada De Blanck oggi: matrimonio, padre, età, marito

Giada de Blanck è figlia di Patrizia de Blanck e del suo secondo marito Giuseppe Drommi, console di Panama. Diventata famosa nei primi anni 2000 sia per la sua bellezza ma anche per il suo carattere. Scopriamo chi è Giada de Blanck e cosa fa oggi.

Chi è Giada de Blanck

Giada de Blanck è nata il 18 febbraio 1981 a Roma. Sua madre è la Contessa Patrizia de Blanck e suo padre è il console di Panama, Giuseppe Drommi. Dopo la aver conseguito il diploma di maturità si iscrive all’Università di Roma alla facoltà di Lingue. Appassionata fin da ragazzina al mondo della moda, inizia a lavorare come modella, arrivando a sfilare per Renato Balestra e successivamente nel 2000 riesce ad arrivare alle semifinali di Miss Italia.

Da quel momento, grazie anche a sua madre, le porte dello spettacolo le sono state aperte, ed è iniziata ad apparire in diversi spettacoli televisivi. La ricordiamo insieme alla madre Patrizia de Blanck al talk show Chiambretti C’è condotto da Piero Chiambretti. Nel 2003 partecipa alla prima edizione dell‘Isola dei Famosi, dove si è fatta conoscere per il suo carattere tenace e forte ma anche per la sua bellezza. Dopodichè ha deciso di ritirarsi dal mondo dello spettacolo e dedicarsi al suo lavoro.

Oggi è un’ organizzatrice di eventi e la public relation manager della squadra di pallavolo Giò Aprilia. Giada è riapparsa nel 2021 su canale 5, dopo che la madre Patrizia De Blanck è entrata nel cast del Grande Fratello Vip.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha avuto una relazione con il principe francese Nicolas Cochin di Borbone. La storia tra i due è finita immediatamente. Dopo, la contessina Giada de Blanck si fidanza Adriano Finestauri. Dopo questa relazione che è durata un anno e dopo che Giada de Blanck ha deciso di ritirarsi dal mondo dello spettacolo, non abbiamo molte notizie della sua vita privata. Diversi rumors parlano di una probabile relazione con Thomas De Gasperi, cantante dei Zero Assoluto e Paolo Bossini, campione di pallanuoto. Purtroppo non abbiamo conferma di queste voci che girano. Attualmente è single.

Curiosità