Chi è Giorgia Salari: tutto sull’attrice

Giorgia Salari è un’attrice italiana. Dal 4 aprile 2022, interpreta Giulia Trevi, un nuovo personaggio che si inserisce nella terza stagione della fiction Nero a metà, in onda su Rai 1. Scopriamo qualcosa in più sull’attrice.

Chi è Giorgia Salari

Giorgia Salari è nata nel 1982. Ha studiato presso l’Accademia D’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, dove si è diplomata nel 2005. Dal 2006 inizia ad insegnare recitazione. Ed è proprio in questi anni che avvia la sua carriera da attrice recitando non solo a teatro ma iniziando ad interpretare dei ruoli cinematografici non solo per il grande schermo ma anche per il piccolo schermo. Nel 2011 recita in Notizie dagli scavi, dopodiché prende parte al film Il giovane favoloso, incentrato sulla figura di Giacomo Leopardi, pellicola che ha vinto 5 David di Donatello.

Nel 2020, la vediamo recitare nel film Io sono Babbo Natale di E.Falcone. Inizia anche a recitare in serie televisive come R.I.S Roma, Non Uccidere, Tutto può succedere 3, Non dirlo al mio capo 2. Ha preso parte , nel 2018, a Il Commissario Montalbano: L’altro capo del filo, prima di entrare nel cast di La Fuggitiva, nel 2021. Quest’anno è entrata nel cast di Nero a metà al fianco di Claudio Amendola.

Nero a metà

La terza stagione di Nero a metà, in onda dal 4 aprile 2022 su Rai 1, ha dei nuovi personaggi. Giulia Trevi è la new entry interpretato dall’attrice Giorgia Salari. Il nuovo personaggio si inserisce nella storia della fiction, arricchendo le trame di alcune indagini. Irritante e bella, il nuovo personaggio, pare far vacillare Carlo, facendo perdere la testa al Commissario, interpretato da Claudio Amendola.

Vita Privata

Non sappiamo molto sulla vita privata dell’attrice. Anche se è molto attiva sui social, pubblica principalmente foto che la ritraggono sul set o a teatro, e foto di momenti di vita quotidiana. Sappiamo solo che in passato è stata paparazzata in compagnia del giornalista, Marco Travaglio.