Paolo Sommaruga, famoso giornalista televisivo caporedattore della redazione cultura del TG1, sembra l’erede di Vincenzo Mollica e forse erediterà anche il famoso balconcino di Sanremo. Mollica si era collegato l’ultima volta dal Festival l’anno scorso, appena prima di andare in pensione, e ora tocca a Sommaruga ricostruire la redazione cultura.

Chi è Paolo Sommaruga

Allievo e partner storico di Mollica, Paolo Sommaruga, romano classe 1964, è un giornalista professionista dal 1999. Lo scorso ottobre è stato scelto per il posto di caporedattore cultura del Tg1 sbaragliando la concorrenza. Prendendo il posto di Maria Rosaria Gianni, prossima alla pensione, Sommaruga ha il compito di ricostruire dalle ceneri di Vincenzo Mollica la prestigiosa redazione cultura. Al suo fianco ci sono Gianni Maritati (vice caporedattore storico), Leonardo Metalli (anche lui inviato) e le redattrici Virginia Volpe e Caterina Proietti, quest’ultima arrivata dalla redazione cronaca lo scorso autunno.

Ci si chiede quindi chi impugnerà il microfono di Mollica, detto “il presidente”, il giornalista della redazione cultura di Rai 1 e il più rappresentativo degli ultimi anni, che si era collegato per l’ultima volta da Sanremo l’anno scorso appena prima di andare in pensione. Secondo alcuni, con l’uscita di scena di Vincenzo Mollica, è stata la fine di un’epoca.

Lui stesso aveva dichiarato: “Fare il cronista è stato il mio mestiere, il Tg1 casa mia. La mia massima principale è questa: omerico non fui e non sarò mai per poesia ma per mancanza di diottria”.

Ora quindi è il momento di Paolo Sommaruga che, secondo adginforma, racconterà con la collega Caterina Proietti, il Festival di Sanremo. I due giornalisti erediteranno probabilmente il celebre balconcino delle interviste esclusive di Mollica. A loro si aggiungeranno Gianni Maritati, vice caporedattore, Leonardo Metalli, inviato e la caposervizio Virginia Volpe.

