Chi è Rossella Brescia? Età, compagno dell’ex conduttrice del programma televisivo “Colorado“.

Chi è Rossella Brescia: età, carriera

Rossella Brescia, all’anagrafe Rosa Brescia, è una ballerina, conduttrice televisiva, modella, attrice e conduttrice radiofonica. Rossella è nata a Martina Franca, il 20 agosto del 1971, ha quindi 52 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Nel 1992, Rossella Brescia ha vinto il titolo Miss Sorrido Puglia, valevole per le selezioni a Miss Italia 1992, dove ha partecipato come riserva. Si è diplomata al liceo Classico e all’Accademia Nazionale di Danza di Roma con il massimo punteggio. Dal 2001 al 2003 ha lavorato al programma tv “Saranno Famosi“, diventato poi Amici di Maria De Filippi, come selezionatrice e insegnante di ballo. Nel 2004 ha anche esordito come attrice, ma tutti la ricordiamo soprattutto per aver condotto, dal 2004 al 2010 il programma tv comico “Colorado”. Tra i programma nei quali ha lavorato come ballerina o conduttrice, troviamo “Un disco per l’estate”, “Sotto a chi tocca”, “Buona Domenica”, “Matrimoni – Chi vuole sposare mio figlio?”, “Festival di Castrocaro” e “Prodigi -La musica è vita”. Come attrice invece l’abbiamo vista in due serie tv molto seguite dal pubblico quali “Don Matteo” e “Così fan tutte“. Rossella Brescia ha anche posato nuda per la rivista “Max“. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha ben 503mila follower.

Chi è Rossella Brescia: compagno, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Rossella Brescia, la ballerina è stata sposata dal 2000 al 2008 con il regista televisivo Roberto Cenci. Dopo la fine del matrimonio, Rossella si è fidanzata con il coreografo Luciano Cannito, conosciuto a teatro durante la Carmen, dove Rossella era protagonista. Nelle ultime ore stanno circolando sempre di più voci circa la fine, dopo 18 anni, della relazione tra Rossella e Luciano. Ecco cosa ha detto l’esperta di gossip Deianira Marzano: “purtroppo è finita un’altra storia, quella tra Rossella Brescia e Lucino Cannito, si sono lasciati.” Anche Gabriele Parpiglia ha voluto dire la sua in merito alla notizia: “mi dispiace molto, non voglio entrare nei dettagli. Ma voglio dire che la notizia è vera.”

Rossella Brescia non ha avuto figli, in passato ha spiegato di averci provato ma che non sono arrivati. All’inizio ha detto di aver sofferto molto per questa cosa, ma che poi ha capito che una donna può essere felice anche senza diventare madre. Il suo amore lo riversa tutto sui suoi nipoti.

Chi è Rossella Brescia: la malattia

Rossella Brescia soffre di endometriosi, una malattia che colpisce le donne solitamente tra i 25 e i 35 anni di età. La stessa ballerina aveva raccontato a “Ok salute” che aveva sempre un ciclo molto abbondante e doloroso e che un giorno, mentre di trovava a Milano, ebbe dei dolori così forti da dover correre in ospedale. Dopo tutti gli esami del caso, a Rossella Brescia fu proprio diagnostica l’endometriosi. La ballerina è stata sottoposta a una laparoscopia, che ha alleviato i suoi dolori.