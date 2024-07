Luciano Cannito è uno dei più grandi coreografi che abbiamo in Italia e che è riuscito ad estendere la sua fama in tutto il mondo, a creare oltre sessanta spettacoli e impegnarsi anche nel sociale. Dopo diversi anni insieme alla compagna Rossella Brescia, forse avrebbero deciso di lasciarsi e prendere strade diverse. Cosa sappiamo di lui?

Luciano Cannito: chi è?

Luciano Mattia Cannito è nato il 29 marzo del 1962 a Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Fin da giovanissimo è stato attratto dal mondo della danza ed è proprio in questo campo che ha cosruito la sua carriera. Ha viaggiato tantissimo ed è diventato uno dei coreografi più importanti del nostro paese, nonché uno dei pochi nati in Italia ad essere diventato famoso in ogni angolo del globo. Nel corso degli anni, Luciano ha ricoperto ruoli degni di nota: Direttore Artistico del Balletto di Napoli, del Balletto Roma, del Teatro San Carlo di Napoli e del Teatro Massimo di Palermo. Ha creato oltre 60 balletti e li ha portati in scena in numerosi teatri di fama mondiale come: il Metropolitan di New York, l’Orange County Performing Arts Center di Los Angeles, il Place des Artes di Montréal, il Grand Theatre de Bordeaux, il Teatro dell’Opera di Tel Aviv, il Teatro Nazionale dell’Estonia e il Teatro dell’Opera di Nizza. Tra le sue creazioni più famose ci sono: Marco Polo, Cassandra, Amarcord, Mare Nostrum, Barbie’s World, Viva Verdi e Carmen. Cannito ha debuttato anche al cinema: nel 2004 ha realizzato il film “La lettera”, prodotto da Zeal e distribuito da Sky e Minerva Pictures International. Dal 2010 al 2013 è stato insegnante di danza classica e neoclassica ad Amici di Maria De Filippi e, dal 2013, è Vice Presidente della Commissione Lirica della SIAE. Come se non bastasse, è Direttore Artistico del Concorso Internazionale di Danza SICILIA IN e cofondatore e Direttore Artistico della Compagnia di Danza DCE DANZITALIA.





La vita privata

Cannito è stato legato per anni con la ballerina Rossella Brescia. I due non si sono mai sposati, ma hanno provato per anni ad avere un figlio. In una recente intervista, l’ex ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, ha ammesso di aver sofferto molto per questo bimbo mai arrivato. La storia d’amore tra Rossella e il suo principe azzurro è nata, neanche a dirlo, grazie alla danza. Si sono conosciuti nel corso dello spettacolo ‘Carmen’ firmato da Luciano. Recentemente il coreografo e la ballerina avrebbero deciso di prendere strade diverse, ponendo fine alla loro storia d’amore durata per tanti anni.