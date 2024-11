Volete ottenere dei capelli perfetti? E’ tempo di provare il reverse washing. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Reverse washing: la nuova tecnica per capelli perfetti

Prendersi cura dei propri capelli è molto importante in quanto anche loro, come il resto del nostro corpo, invecchiano, e più passa il tempo e più possono risultare spenti e sfibrati. Ecco che c’è una nuova tecnica per lavare i capelli al fine di rendere la propria chioma più leggere e lucente. Si tratta del reverse washing, ovvero il lavaggio inverso dei capelli. In poche parole con reverse washing si intente la tecnica che prevede un ordine diverso dell’applicazione dei prodotti sui capelli. Siamo abituati a fare per prima cosa lo shampoo seguito poi dal balsamo e da eventuali maschere. Col reverse washing invece si cambia! Non si deve più quindi seguire l’ordine standard ma anzi va invertito. In breve prima si applica il balsamo, o la maschera, e poi si fa lo shampoo. In questo modo la chioma, oltre a essere lavata bene, rimane anche più leggera proprio perché il balsamo, o la maschera, viene rimossa meglio dallo shampoo.

Reverse washing: la guida step by step

Come abbiamo appena visto, con reverse washing si intende un nuovo modo per lavare i nostri capelli, ovvero invertendo l’ordine standard che prevede prima lo shampoo e poi l’applicazione di balsamo o maschere. Ma vediamo nel dettaglio come si fa il reverse washing:

La prima cosa da fare è spazzolare con cura i nostri capelli da asciutti per poi inumidirli un pochino;

con cura i nostri capelli da asciutti per poi inumidirli un pochino; A questo punto possiamo applicare un pò di balsamo sulle lunghezze e lasciarlo agire per circa cinque minuti;

e lasciarlo agire per circa cinque minuti; Ora è tempo dello shampoo ma, il primo va fatto solo sulle zone dove non è stato applicato il balsamo, come le radici, massaggiando accuratamente il cuoio cappelluto;

ma, il primo va fatto solo sulle zone dove non è stato applicato il balsamo, come le radici, massaggiando accuratamente il cuoio cappelluto; Adesso possiamo passare al primo risciacquo ;

; Una volta risciacquati bene i capelli, si può procedere con il secondo shampoo, che va fatto sull’intera chioma, come siete solite fare.

Con il reverse washing non solo si ottiene una chioma più lucente, ma i residui di balsamo, che spesso rimangono sui capelli, vengono rimossi completamente grazie appunto allo shampoo, che regola anche la produzione di sebo. La chioma inoltre risulterà molto più leggera. Insomma, questa nuova tecnica è davvero tutta da provare!

Reverse washing: a chi è adatto

Se vi siete convinte a provare la tecnica del reverse washing la prossima volta che dovete lavarvi i capelli, sappiate che questo metodo è perfetto soprattutto per chi ha i capelli fini o per chi ha la chioma che tende ad appiattirsi. Con il reverse washing infatti si può riuscire a donare maggiore volume alla propria chioma. Il reverse washing è meno adatto a chi ha invece i capelli ricci, in quanto il risultato finale non sarà molto diverso da quello che si ottiene lavando i capelli seguendo l’ordine standard.