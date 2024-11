Per avere una relazione duratura bisogna stabilire delle regole? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Relazione duratura: è fatta anche di regole?

Al giorno d’oggi avere una relazione sana e felice e che duri nel tempo è molto più difficile rispetto al passato. Pensate che secondo gli ultimi dati Eurostat, risalenti all’anno prima dello scoppio della pandemia, in Italia i divorzi sono stati 1,4 ogni 1.000 abitanti. Con la pandemia, le relazioni hanno subito un duro colpo, sono tante infatti le coppie che si sono lasciate dopo il lockdown. Quando si entra in una relazione si spera che possa durare nel tempo, ma spesso l’amore da solo non basta quindi, una relazione duratura è fatta anche di regole? La risposta è probabilmente sia sì che no. Diciamo che forse la parola regola non è la più adatta perché fa sembrare una storia d’amore quasi come se fosse un “lavoro”, un “compito” invece che appunto una relazione. Diciamo che si sono alcune cose che, facendole, aiutano senza dubbio a mantenere non solo viva la relazione, ma anche sana. Quali sono? Andiamo adesso a scoprirle insieme.

Relazione duratura: le regole da seguire

Come detto avere una relazione sana e duratura al giorno d’oggi è molto più difficile rispetto al passato. Vediamo però insieme 5 “regole” che potrebbero aiutare a mantenere viva una storia d’amore:

Curiosità: mantenere la curiosità verso il partner senza dare nulla per scontato.

mantenere la curiosità verso il partner senza dare nulla per scontato. Ringraziare: se il nostro partner fa qualcosa per noi ringraziamolo, spesso si tende a pensare che se il nostro compagno/a fa qualcosa per noi sia dovuto, invece non è così, perciò è importante essere gentili e ringraziare.

se il nostro partner fa qualcosa per noi ringraziamolo, spesso si tende a pensare che se il nostro compagno/a fa qualcosa per noi sia dovuto, invece non è così, perciò è importante essere gentili e ringraziare. Contatto fisico: con il tempo non solo il sesso ma anche il semplice contatto fisico viene meno, è importante invece mantenerlo vivo.

con il tempo non solo il sesso ma anche il semplice contatto fisico viene meno, è importante invece mantenerlo vivo. Sincerità: essere sinceri con la persona con cui si sta è fondamentale, essere sinceri anche per quanto riguarda i nostri sogni, i nostri desideri.

essere sinceri con la persona con cui si sta è fondamentale, essere sinceri anche per quanto riguarda i nostri sogni, i nostri desideri. Divertimento: non può mancare, sapersi divertire insieme è essenziale per una storia duratura.

Relazione duratura: la regola del 2-2-2

In aiuto di tutti coloro che sperano in una storia duratura arriva la regola del 2-2-2. Ma, che cos’è? Si tratta in breve di un semplice piano che aiuta le coppie a mantenere viva la relazione e le incoraggia a impegnarsi in questo. Secondo alcune ricerche, molto coppie che hanno seguito questa regola hanno avuto molti benefici nelle relazione, tra cui l’aumento dell’intimità e della comprensione reciproca. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio cosa fare per seguire la regola del 2-2-2. Ecco come funziona:

Ogni due settimane organizzate una serata solo per voi due;

organizzate una serata solo per voi due; Ogni due mesi organizzate un fine settimana fuori porta solo per voi due;

organizzate un fine settimana fuori porta solo per voi due; Ogni due anni fate una settimana di vacanza solo voi due.

Sembra semplice all’apparenza ma in realtà richiede impegno e organizzazione, soprattutto se avete dei figli ma, ricordatevi sempre, che i vostri figli saranno molto più sereni e felici se hanno due genitori sereni e felici. Quindi, via il senso di colpa del partire in vacanza senza i figli, perché, come appena detto, lo fate anche per loro.