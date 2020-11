Devi ancora pensare ai regali di Natale per le tue amiche ma non sai da dove iniziare? Il consiglio, per essere sicure di azzeccare il regalo perfetto è pensarlo in base alle personalità di ognuna. Ecco quindi una piccola lista di idee che potrebbe tornarti molto utile.

Regali di Natale per le amiche

Un gruppo di amiche può anche condividere gli stessi interessi, ma ciò che lo rende unico e completo sono sicuramente le personalità diverse delle ragazze che lo compongono.

Pensare ai regali di Natale da fare, in base ai gusti e alle personalità delle proprie amiche è sicuramente un primo passo nella giusta direzione per rendere anche il più piccolo pensiero, davvero speciale per chi lo riceve.

Vediamo quindi qualche idea.

Regali di Natale per le amiche fashion victim

Se le amiche in questione sono delle vere fashion victim, un regalo all’ultima moda le stupirà sicuramente.

Con un portafoglio o una borsa tra gli ultimi modelli dettati dalle tendenze, si farà sicuramente un figurone.

Se si sarà in più persone a fare un unico regalo una buona idea potrebbe essere quella di fare una colletta impostando un budget per ognuno, per avere così più scelta tra le proposte della moda, bellissime ma spesso costose.

Regali di Natale per le amiche ecologiche

I prodotti ecologici sono la scelta giusta per fare del bene all’ambiente, questo le nostre amiche ecologiche lo sanno bene e il mercato ci offre ormai una vasta scelta di prodotti realizzati con materiale riciclato e riciclabile.

Dalle spazzole e gli spazzolini in bamboo fino ad arrivare a strumenti per la skin care che fanno bene all’ambiente come i dischetti per la rimozione del trucco, lavabili.

Per le amiche amanti della musica

Abbiamo idee regalo anche per le amanti della musica. Dall’ultima fatica musicale del loro gruppo preferito, pass online per poterli incontrare, fino all’intramontabile vinile per le più appassionate.

In commercio esistono ormai anche giradischi ormai super tecnologici, ma se alle amiche in questione piace il vintage, non sarà difficile trovare anche un giradischi classico.

Per le amanti dell’organizzazione

In un gruppo di amiche c’è spesso quella super organizzata. Per lei abbiamo pensato ad un’agenda personalizzata, per riordinare gli impegni in attesa del nuovo anno.

Le idee non mancano. Un’amica super organizzata non è organizzata solo nelle pagine della propria agenda, ma anche in generale. Perché non pensare quindi anche ad un organizer adattabile alla propria borsa?

Per le amiche brave in cucina

Tutti noi abbiamo un’amica estremamente brava in cucina. Una bella idea regalo per lei potrebbe essere un ricettario tutto da personalizzare, in cui conservare, riscrivere e reinventare le proprie opere culinarie, oppure l’ultimo ricettario scritto dalla sua food blogger preferita.

Saranno molto graditi anche gli attrezzi del mestiere indispensabili in cucina, magari un set con i colori coordinati.

Regali per le amiche nerd

Con un videogioco del suo genere preferito farete sempre la scelta più azzeccata. Ma chi ha questo tipo di personalità ama anche scoprire piccole chicche del mondo del gaming, che molto spesso si possono trovare tra i giochi indie.

In alternativa al videogioco anche i tools che permettono alle videogiocatrici di giocarlo saranno ben graditi. In commercio per esempio esistono diversi joypad personalizzabili.

Per le amiche tecnologiche

Le amiche tecnologiche non si staccano mai il proprio telefono, che deve essere sempre carico. Per loro una caricabatterie portatile potrebbe essere un regalo molto gradito. In commercio ne esistono molti molto validi a livello di prezzo e prestazioni.

Se le amiche tecnologiche sono invece sempre molto impegnate, un paio di cuffie bluetooth potrebbero essere l’ideale.