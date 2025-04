Un amore travolgente

Alessandro Borghese, noto chef e personaggio televisivo, ha recentemente condiviso dettagli inediti sulla sua vita privata, rivelando il suo grande amore per Wilma Oliviero. La loro storia d’amore è iniziata in modo inaspettato durante un’intervista a Milano, dove il nome di Wilma ha catturato la sua attenzione. Da quel momento, è scattato un colpo di fulmine che ha portato a una relazione profonda e duratura, culminata nel matrimonio e nella nascita delle loro due figlie, Arizona e Alexandra.

Un legame familiare complesso

Oltre alla sua vita con Wilma, Borghese ha rivelato di avere un figlio di 19 anni, di cui non ha mai avuto l’opportunità di conoscere personalmente. La situazione è delicata, poiché il ragazzo vive all’estero e il conduttore ha sempre gestito il suo sostegno economico e legale. “Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita”, ha dichiarato, esprimendo il desiderio di instaurare un legame, ma riconoscendo le difficoltà che lo separano dal ragazzo.

La proposta di matrimonio indimenticabile

La proposta di matrimonio tra Alessandro e Wilma è stata altrettanto memorabile. Durante un volo turbolento, Borghese ha notato l’opportunità di spostarsi e, in un momento di confusione, ha chiesto a Wilma di “sposarsi”. La risposta entusiasta di lei ha portato a un matrimonio che entrambi considerano un passo fondamentale per definire i loro ruoli e suggellare il loro amore. “Se credi nella coppia, il matrimonio definisce bene i ruoli”, ha affermato Wilma, sottolineando l’importanza di questo legame.

Una vita tra passioni e famiglia

Alessandro Borghese, nato a San Francisco, ha vissuto in diverse città del mondo, ma è a Milano che ha deciso di stabilirsi definitivamente. La scelta di Milano è stata influenzata dall’amore per Wilma e dalla volontà di costruire una famiglia. “Qui ho trovato l’amore e ho scelto di stabilirmi in città”, ha dichiarato, evidenziando il suo legame con la capitale lombarda. Nonostante le sue origini, Borghese si sente profondamente legato a Milano, dove ha trovato la stabilità e la serenità che cercava.

Il ruolo di padre e marito

Essere padre di due ragazze è un compito che Borghese affronta con grande dedizione. “Sono gelosissimo delle mie figlie”, ha confessato, ma cerca di mantenere un equilibrio, lasciando che le ragazze vivano le loro esperienze. La sua vita è un mix di passione per la cucina, amore per la famiglia e un desiderio di costruire legami significativi, sia con la moglie che con il figlio mai conosciuto. La sua storia è un esempio di come l’amore e le responsabilità familiari possano intrecciarsi in modi inaspettati.