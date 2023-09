La borsa metallica indossata da Georgina Rodriguez è la borsa must have dell’autunno inverno 2023. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Questo autunno inverno 2023 la borsa è metallica come quella di Georgina Rodriguez

In questi giorni si sta svolgendo a Venezia l’ottantesima edizione del Festival del Cinema, che vede in concorso 23 film che si contenderanno l’ambito Leone d’Oro, che verrà assegnato sabato 9 settembre. Tra gli ospiti quest’anno anche tante influencer, come la compagna di Cristiano Ronaldo, la bellissima Georgina Rodriguez. La ventinovenne modella spagnola si è presentata sul red carpet indossando un meraviglioso abito rosso, un abito couture firmato Vetements by Guram Gvsalia in collaborazione con Elie Saab. Si tratta di un abito a sirena caratterizzato da un maxi strascico, un drappeggio sul punto vita e una profonda scollatura a V. Agli occhi di molti questo vestito a ricordato moltissimo quello indossato da Julia Roberts nell’iconico film degli anni Novanta, “Pretty Woman“, nella scena della serata all’opera a fianco di Richard Gere. Oltre al vestito anche i guanti bianchi hanno ricordato molto l’outfit di Julia Roberts nel film. Prima però di recarsi sul red carpet, Georgina Rodriguez ha sfoggiato, al suo arrivo in aeroporto, un accessorio destinato a diventare un vero e proprio must have dell’autunno inverno 2023, ovvero una borsa metallica. L’oro e l’argento sono proprio i colori di tendenza delle prossime stagioni fredde. La borsa indossata da Georgina è la Birkin Hermès Himalaya, chiamata così per via delle sue sfumature metalliche che ricordano proprio le montagne innevate dell’Himalaya. Un accessorio di gran lusso che ha dato quel tocco chic in più all’outfit di Georgina, che si è presentata in aeroporto in total black, indossando un top a bustier, un paio di pantaloni a palazzo con elastico in vita e ai piedi un paio di décolleté. La borsa metallica ha fatto brillare l’outfit di Georgina, abbinata agli anelli e ai bracciali super scintillanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Come abbinare la borsa metallica come quella di Georgina Rodriguez

Come abbiamo appena visto, la borsa metallica come quella indossata da Georgina Rodriguez al suo arrivo in aeroporto per partecipare al Festival del Cinema di Venezia, è la borsa must have dell’autunno inverno 2023. Ma, come abbinare questa borsa? La compagna di Cristiano Ronaldo ha scelto un outfit in total black che ha fatto in modo che la borsetta brillasse ancora di più, quindi abbinare una borsa metallica al nero è sicuramente la scelta vincente. Che sia un vestito, lungo, midi o mini, oppure un top abbinato a dei pantaloni, poco importa, la borsa metallica farà brillare il vostro outfit come non mai. Il nero non è però il solo colore al quale si può abbinare questa borsa, anche il bianco e il grigio sono colori che si abbinano perfettamente e, per un look più casula, si può optare sui colori caldi dell’autunno. Giacca di pelle, pantaloni marroni e sneakers, per un look casula ma super elegante. Quello che è certo è che con una borsa così non passerete di certo inosservate!