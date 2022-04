ASAP Rocky arrestato a Los Angeles: la polizia californiana ha posto in stato di fermo il compagno di Rihanna per una sparatoria datata novembre 2021.

ASAP Rocky arrestato a Los Angeles: compagno di Rihanna in manette

Secondo quanto riferito dal sito TMZ, il rapper ASAP Rocky è stato arrestato mentre si trovava all’aeroporto di Los Angeles, in California.

Il sito di gossip ha rivelato di aver appreso da fonti di polizia che il compagno di Rihanna sia stato posto in stato di fermo per una sparatoria datata novembre 2021.

Nel mese di aprile, ASAP Rocky era già balzato in cima al gossip in quanto sui social si erano diffusi numerosi rumors sulla rottura tra il rapper e Rihanna, all’ultimo mese di gravidanza del primo figlio concepito con il compagno.

In seguito alla diffusione dei pettegolezzi, tuttavia, la coppia aveva smentito la presunta separazione.

Il viaggio alle Barbados prima del parto e l’arresto in California

Le tensioni causate dal gossip avevano spinto la coppia di partire per una vacanza a Barbados con l’intento di trascorrere del tempo insieme prima dell’arrivo del piccolo. Al rientro, tuttavia, poco dopo l’atterraggio del loro jet privato a Los Angeles, la polizia ha arrestato ASAP Rocky, trascinando via il rapper in manette dall’aeroporto californiano.

Per le forze dell’ordine, sarebbe proprio il cantante il sospetto indicato da una delle persone coinvolte nella sparatoria avvenuta a novembre 2021. Le testimonianze riportate alla polizia asseriscono che il rapper abbia sparato “tre o quattro volte”.

In seguito all’arresto, sui social, sono tanti i fan di Rihanna che hanno espresso sostegno e solidarietà nei confronti della cantante, sottolineando come non riesca a vivere in modo sereno la parte finale della sua prima gravidanza.