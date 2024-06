La modella e influencer bergamasca Paola Turani ha pubblicato un video dove raccontava di aver acquistato una borsa di Gucci per poi dimenticarsela per un mese nell’armadio, scatenando così molte polemiche. Ma, quanto costa questa borsa griffata? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quanto costa la borsa Gucci “dimenticata” nell’armadio da Paola Turani

La modella e influencer Paola Turani è finita al centro delle polemiche per aver pubblicato su Instagram un video della borsa Gucci da lei acquistata e poi dimenticata per ben un mese nell’armadio. La borsa in questione costa ben 3.100 euro. Ecco cosa dice nel video l’influencer e modella bergamasca: “dopo più di un mese che ce l’ho nell’armadio, non prendevo una Gucci da non so quanti anni, quindi mi serviva. Questo colore non l’avevo, quindi mi serviva. Questo modello non l’avevo, quindi mi serviva. Mi sto autoconvincendo che questa borsa mi serviva assolutamente”. Il problema non è tanto l’acquisto della borsa in sé, ognuno di noi con i propri soldi può fare quello che vuole, quello che non piace è l’ostentazione. Sono stati infatti diversi i commenti da parte dei follower della Turani, delusi dal post della modella. Per esempio un utente ha scritto quanto segue: “questo video stride moltissimo con l’immagine di persona umile che hai sempre mostrato. Forse ci hai solo preso tutti per i fondelli. Che tristezza. Da oggi un follow in meno. E speriamo che la gente si svegli e capisca chi realmente sei!” Un altro utente invece ha scritto le seguenti parole: “posso dire che il messaggio che mi hai trasmesso è di infinità povertà? E non parlo di money, questo è il problema.” Insomma, commenti davvero duri al video della Turani, che a molte persone non è proprio andato giù.

Paola Turani e la Gucci “dimenticata” nell’armadio: le critiche di Selvaggia Lucarelli

Come abbiamo appena visto, la modella e influencer bergamasca ha postato un video della nuova borsa Gucci pagata 3.100 euro e lasciata nell’armadio per un mese. Video che ha scaturito diversi commenti negativi da parte dei follower della Turani, che non hanno apprezzato il video. Anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua in merito, criticando il video della modella. Ecco cosa ha detto la giornalista: “gli influencer non hanno ancora capito che si è aperta una crepa. Creare un contenuto in cui non solo c’è ostentazione del lusso, ma anche celebrazione snob del superfluo (‘me l’ero dimenticata nell’armadio’), oggi crea più irritazione che ammirazione. Profili il cui senso è ‘vi mostra la mia vita da privilegiata’ iniziano ad agonizzare. Post con minori e ostentazioni del lusso sono contenuti che iniziano ad avere più criticità che vantaggi ( la parabola dei Ferragnez dovrebbe insegnare). Le persone iniziano a capire, ma le aziende? Molte stanno ragionando, poi c’è chi pensa che il mondo sia inchiodato lì”.

