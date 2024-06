Quando costa l’abito foulard indossato a Capri da Elisabetta Gregoraci? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Elisabetta Gregoraci: quanto costa l’abito foulard indossato a Capri

Elisabetta Gregoraci si trova in vacanza con il figlio Nathan Falco, avuto dall’ex marito Flavio Briatore, e con il compagno Giulio Fratini. Molte caleb in questi giorni si sono recate a Capri, meta scelta dallo stilista francese Jacquemus per la sua sfilata. Abbiamo visto ad esempio Deva Cassel, Dua Lipa e la nostra Elodia. Anche l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere qualche giorno sull’isola, dopo un periodo davvero difficile, dal caso del pandoro griffato alla fine del matrimonio con Fedez. Capri è stata scelta come meta anche da Elisabetta Gregoraci, assieme al compagno Giulio Fratini. La showgirl ha sfoggiato un vestito che è già diventato di tendenza. Per l’esattezza si tratta di un abito foulard mini in twill seta, con scollo a V profondo e dettaglio a nodo sulle spalline, di colore bianco con ricami floreali. Questo vestito è firmato Prada e sul sito della Masion costa 3.500 euro.

Come abbinare l’abito foulard indossato da Elisabetta Gregoraci a Capri

Come abbiamo appena visto, Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Capri, assieme al figlio Nathan Falco e al compagno Giulio Fratini, con cui sta da un paio di anni. La Gregoraci è sempre in grado di incantare con i suoi outfit e i suoi look, e anche a Capri non è stata da meno. Una sera infatti ha indossato un abito foulard a stampa florale firmato Prada davvero incantevole. La showgirl ha deciso di abbinare al vestito un paio di sandali di colore marrone con tacco a rocchetto e cinturini che avvolgono delicatamente piede e caviglia. Si tratta di sandali firmati Ninalou, il cui prezzo è di 399 euro. A completare il look una pochette color oro di Bottega Veneta, per l’esattezza di tratta della mini Jodie, il cui costo è di 2.600 euro. Bracciali e orecchini a rendere ancora più chic il tutto, mentre per quanto riguarda l’acconciatura, l’ex moglie di Flavio Briatore ha optato per tenere i capelli lunghi e sciolti. Eyeliner, mascara e rossetto nude per quanto riguarda il make up. Gli abiti a stampa floreale sono di grande tendenza già da qualche anno, e per questa estate 2024 è d’obbligo avere almeno un capo a stampa floreale. Gli abiti mini a stampa floreale sono facilmente abbinabili, si possono abbinare a un paio di sandali, proprio come ha fatto Elisabetta Gregoraci, oppure anche a un paio di décolleté o di slingback. Pochette e clutch sono le borse perfette, soprattutto se lo si indossa per una cena romantica o per un aperitivo. Un blazer leggero è la scelta ideale da portarsi dietro nel caso in cui dovesse fare freschino.

