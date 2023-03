Vediamo quali sono i giorni propizi per tagliare i capelli in base alle fasi lunari.

Se state pensando di tagliare i capelli durante questo mese di marzo 2023, vi consiglio di leggere attentamente questo articolo, nel quale parleremo di fasi lunari e di come, seconde alcune credenze, influenzerebbero la salute dei capelli.

Capelli e calendario lunare: perché la luna influenza la chioma

Innanzitutto bisogna precisare che se ad esempio è scientificamente provato che la Luna influenza le maree, non c’è invece alcuna prova scientifica sull’influenza della Luna sui capelli. Nel corso degli anni però si sono sviluppate molte credenze, visto comunque lo stretto rapporto che c’è tra Terra e Luna. Una di questa credenze è appunto legata ai capelli, in pratica i moti lunari influenzerebbero la salute dei nostri capelli.

Il periodo migliore per tagliare i capelli è durante la Luna crescente, poiché le energie del corpo sono molto più intense e ciò farebbe sì che i capelli possano poi ricrescere più sani, folti e forti. Il momento migliore è quando la Luna è in Venere, oppure quando è piena, per fare in modo che la chioma cresca più folta. C’è da aggiungere che ogni momento in cui la luna è ben visibile è ottimo per prendersi cura dei propri capelli, con maschere e impacchi, anche senza il taglio.

Il periodo peggiore invece per tagliare i capelli è durante la Luna calante perché, sempre secondo le credenze, i capelli si indebolirebbero, poiché in questo periodo il corpo si depura ed elimina i liquidi in eccesso e non andrebbe quindi disturbato, nemmeno con il taglio dei capelli. Se si tagliano quando la Luna è nuova o si trova in Cancro o in Pesci, i capelli cresceranno ispidi e a forte rischio forfora. Se invece si tagliano durante il passaggio dalla fase calante a quella crescente, i capelli tenderebbero a divenire fragili e a spezzarsi, poiché in questo periodo le energie sono ridotto al minimo.

Sempre secondo le credenze la Luna influenzerebbe anche la tinta. Come per il taglio è meglio tingere i capelli durante la luna crescente che aiuterebbe la chioma ad avere un colore più nitido, brillante e duraturo.

Marzo 2023: quando tagliare i capelli in base alla luna

Vediamo ora quali sono i giorni migliori per tagliare i capelli durante questo mese di marzo, in base al calendario lunare. Fino al 21 marzo la Luna sarà nella fase calante, quindi è meglio evitare di tagliarli fino al 23 marzo. Se avete un appuntamento prima di tale data cercate di posticiparlo. Dal 23 marzo infatti inizierà la fase della Luna crescente, considerata quella ideale per far sì che i capelli, dopo il taglio, crescano più folti, forti e resistenti.

Il giorno migliore di tutto il mese è il 31 marzo, giorno in cui la Luna sarà crescente nel segno del Leone. Se non dovete tagliare i capelli, in questo giorno prendetevi però cura di loro in modo speciale, una bella maschera o un impacco rigenerante, poiché i capelli riusciranno ad assorbire al meglio tutti i principi attivi. Probabilmente sono solo delle credenze però, alla fine, perché non provare?