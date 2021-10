Finalmente torna a Torino il Salone del libro; dopo un anno di pausa causato dalla pandemia il mondo della lettura potrà tornare a riunirsi e partecipare a numerosi eventi in presenza. Lo spostamento delle date da Maggio ad Ottobre aveva fatto temere anche per questa edizione, ma ormai tutto è confermato.

Dal 14 al 18 Ottobre 2021 il centro congressi Lingotto Fiere ospiterà il meglio del panorama editoriale italiano. Il titolo scelto per quest’anno riflette al meglio il programma per il Salone del libro 2021: Vita Supernova. Si tratta di un omaggio per la ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante, e un buon auspicio per una rinascita dopo un periodo assai difficile.

Il programma del Salone del libro 2021

Ricco di ospiti d’eccezione e di eventi imperdibili, il programma del Salone del libro 2021 conta ben 1432 attività nel corso dei suoi 5 giorni di svolgimento. Ovviamente è impossibile poterle seguire tutte, per cui ecco i 10 appuntamenti da seguire assolutamente.

La lezione d’apertura di questa edizione sarà tenuta da Chimamanda Ngozi Adichie il 14 Ottobre, primo giorno di Salone; ospite di calibro internazionale, la scrittrice nigeriana aprirà l’evento parlando di narrativa straniera e diritti umani.

Sempre il primo giorno il programma prevede un evento dedicato a Margaret Atwood, una delle autrici femministe più riconosciute al mondo. Tratterà di politica, cambiamento climatico e tematiche ambientali, in collaborazione con Ponte alle Grazie, la casa editrice che si occupa delle sue opere in Italia. Fra le attività previste per il 15 Ottobre risalta l’appuntamento con la scrittrice americana Joyce Carol Oates. L’autrice parlerà tramite collegamento online del suo ultimo romanzo, “La notte, il sonno, la morte e le stelle”.

Gli omaggi e le premiazioni

Il 16 Ottobre invece sarà dedicato a numerosi eventi rilevanti. Fra le tante cose ci sarà anche un omaggio a Natalia Ginzburg per celebrare i 30 anni dalla sua morte. L’incontro partirà dalla sua opera più celebre, “Lessico Famigliare”, per raccontare la vita e l’apporto culturale di una penna emblematica del novecento italiano. A seguire ci sarà l’incontro con Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021 con il suo libro “Due Vite”, per approfondire la creazione e lo sviluppo del suo romanzo. Inoltre il 16 Ottobre vedrà anche la presenza di Stefania Auci, autrice del secondo volume de “La saga dei Florio”. La sua serie è divenuta bestseller nel momento stesso dell’uscita, tradotta in 5 lingue. Per concludere la giornata il programma del Salone del libro 2021 propone Kobane Calling on Air! per rivivere tramite il mezzo dell’audiolibro le pagine scritte e disegnate da Zerocalcare, fumettista italiano che sta per sbarcare con una serie animata tutta sua su Netflix.

Fra gli appuntamenti più interessanti del 17 Ottobre va segnalata anche l’incontro con Camilla Boniardi, in arte Camihawke, che presenterà il suo libro edito Mondadori, “Per tutto il resto dei miei sbagli”. Inoltre, va segnalato l’evento che ha come protagonista l’autore francese Michel Houellebecq. I suoi romanzi sono in grado di proiettarci nel futuro come pochi altri sanno fare, e il suo apporto letterario in queste materie di attualità è più che mai necessario. Nel programma del Salone del libro 2021 spicca inoltre la l’evento per il Premio Strega Europeo di quest’anno. La premiazione prevede la partecipazione dei suoi 5 finalisti e della vincitrice dell’edizione precedente, Judith Schalansky.

Le personalità più attese

Oltre ai nomi già annunciati, nel programma del Salone del libro 2021 spiccano i nomi di grandi personalità del mondo della letteratura. Fra questi Alberto Angela, Valérie Perrin, Jan Brokken, André Aciman, Paula Hawkins, Michel Faber, Stuart Turton e Marco Missiroli. Per consultare la lista completa di ospiti e appuntamenti di questa edizione, il sito del Salone del libro 2021 ha dedicato una pagina in cui è possibile visionare l’intero programma.