La scelta del giusto abbigliamento per un primo appuntamento può non essere facile, specie quando ci si accosta con una certa dose di aspettative. Chiaramente, l’outfit dovrà essere tarato non solo in base alla propria indole – più o meno audace, più o meno incline ai colori vivaci o alle ampie scollature ecc.

– ma anche in base alla tipologia di appuntamento.

Primo appuntamento: outfit per una cena fuori

Per una cena fuori, non c’è niente di meglio che un capo evergreen: un tubino nero corto. Per indossarlo si deve però essere a proprio agio sia con la lunghezza contenuta dell’abito sia con la necessità di indossarlo necessariamente con un tacco di altezza variabile. Certamente, però, non si deve optare per un abito troppo stretto, che potrebbe risultare scomodo in caso di scorpacciate! E soprattutto, il tubino nero potrebbe essere eccessivo se sfoggiato in un contesto troppo informale…

bene informarsi, se possibile, sulla tipologia di ristorante.

Una buona opzione per non rinunciare né alla comodità né all’eleganza è il tailleur, che nella versione oversize molto in voga per il 2023 concede moltissimo spazio di manovra. Lo si può esaltare con un tacco alto, oppure smorzare con delle sneakers a seconda del locale. Se si scegliere invece un tailleur stretto, le più audaci potrebbero scegliere di abbinarlo a un crop top corto sotto la giacca.

Primo appuntamento: outfit informali e versatili

Non è detto, però, che un primo appuntamento implichi necessariamente una cena, per alcuni fin troppo impegnativa nelle fasi iniziali della conoscenza. Il primo appuntamento potrebbe essere un giro in città o al parco, oppure un semplice aperitivo o ancora una bevuta.

Specie per l’opzione passeggiata è bene non sacrificare la comodità in favore dell’effetto “wow”. Indossare delle scarpe alte o scomode per una passeggiata è senza dubbio una pessima idea, considerato che questo inficerebbe in partenza la serenità del momento. In questo caso, le sneakers, le stringate, le ballerine o gli stivaletti possono venire in nostro soccorso (o ancora i sandali nelle stagioni più calde). In tal caso, sarebbe meglio non optare per abiti corti che hanno necessità di essere sostenuti dal tacco nel caso in cui la nostra fisicità non sia particolarmente slanciata.

Un’alternativa adatta resta sempre quella del tailleur oversize, come detto, che ben si sposa con le scarpe informali, per un look alla moda ma comodo. Oppure si può optare per abiti più lunghi, anche con il bordo che arrivi leggermente a coprire le scarpe, purché non siano davvero troppo lunghi e arrivino a rendere disagevole la camminata.

Per un aperitivo o una bevuta dopocena, ci si può davvero sbizzarrire senza limiti. Un’ottima opzione per ottenere un buon effetto è sempre e comunque quella di ricorrere al jeans o ai pantaloni palazzo, esaltandoli con bluse e blazer. Ricordiamoci che sarebbe bene scegliere per l’outfit colori che ci mettano a nostro agio: non c’è bisogno di optare per forza per il total black per risultare eleganti, ma scegliere tinte chiassose che solitamente non utilizziamo in occasione di un primo appuntamento potrebbe metterci a disagio.