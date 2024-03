Ornella Foglia è la moglie del regista e attore campano Pierluigi Iorio. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Pierluigi Iorio, chi è la moglie Ornella Foglia?

Pierluigi Iorio è un regista e un attore campano ed è sposato con Ornella Foglia, anche lei artista. Non abbiamo in realtà molte informazioni circa la vita della moglie dell’attore campano, sappiamo però che è molto appassionata di fotografia e che segue da vicino i vari progetti del marito. Ornella è molto riservata, non si conosce infatti la data di nascita, ma sappiamo che è anche lei della Campania, precisamente originaria della città di Napoli. Ornella Foglia ha frequentato l’Accademia di Belle Arti e lavora come fotografa. In passato invece ha lavorato anche come modella. Ornella ha il suo studio fotografico ad Agropoli, in provincia di Salerno, dove vive assieme alla famiglia. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi ha oltre 2mila follower. Come descrizione del suo profilo, la moglie di Pierluigi Iorio dice che si occupa di fotografia a 360 ° e che è cresciuta in una famiglia di artisti. Infine che la moda è stata il suo mondo per diversi anni. Tra le foto pubblicate molte sono in compagnia dell’attrice Nancy Brilli, a testimonianza dell’amicizia tra le due donne. Nancy Brilli è concorrente di Pechino Express 2024 in coppia proprio con Pierluigi Iorio nella squadra dei Brillanti.

Ornella Foglia e Pierluigi Iorio: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, Ornella Foglia è la moglie del regista e attore campano Pierluigi Iorio. La coppia vive in provincia di Salerno, dove Ornella ha il suo studio fotografico. Ornella e Pierluigi sono molto riservati circa la loro vita privata, della loro storia d’amore infatti non abbiamo molte notizie. Sappiamo però che hanno un figlio che si chiama Antonio. Pierluigi Iorio è noto al grande pubblico soprattutto per il teatro, ma anche per film e in particolare per la serie televisiva di grande successo “Gomorra”. Nel 2018 ha conosciuto Nancy Brilli che è diventata una vera e propria amica di famiglia come testimoniano i vari scatti postati su Instagram da Ornella Foglia. Nancy e Pierluigi infatti parteciperanno insieme a Pechino Express 2024, nella squadra dei Brillanti. Pierluigi Iorio è quindi regista e attore. Tra teatro, cinema e televisione, sono davvero tanti i ruoli da lui interpretati. Lo abbiamo visto ad esempio in “Tutto il mare o due bicchieri”, “La vedova allegra”, “La commedia del re buffone e del buffone re”, “Le metamorfosi di un suonatore ambulante”, “Un ragazzo di campagna”, “L’amico di papà”, “Il medico dei pazzi”, “C’è di nuovo la valigia sul letto”, “Una cena divina”, “Resta con me”, “Mina settembre 2”, “Gomorra – La serie”, “Un posto al sole” e “Vivere”.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Lorenzo Tano, chi è: età, altezza, lavoro e fidanzata del figlio di Rocco Siffredi

Pippo Baudo, chi è la figlia Tiziana? Età, marito, gemelli e biografia