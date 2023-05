La terza stagione di “The Kardashians” sta finalmente per uscire. Ma, i Kardashian e i Jenner sono parenti? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

La parentela tra Kardashian e Jenner: l’albero genealogico

La famiglia Kardashian è sicuramente una delle più celebri al mondo. Molte persone si chiedono però se i Kardashian e i Jenner sono parenti. Scopriamolo subito. La risposta è sì, i Kardashian e i Jenner sono parenti. Come mai? Kris Jenner era infatti sposata con l’avvocato e imprenditore Robert Kardashian, scomparso nel 2003 a seguito di una grave malattia. La coppia ha avuto 4 figli, Kourtney, Kim, Khloé, le celebri sorelle Kardashian e Rob. Kris si è poi risposata con Bruce Jenner, ora Caitlyn Jenner, dal quale ha avuto altre due figlie, Kendall e Kylie. In poche parole, Kim, Kourtney e Khloé sono le sorellastre di Kendall e Kylie. Tutte loro hanno infatti la stessa madre.

The Kardashians 3: anticipazioni sulla terza stagione

Giovedì 25 maggio 2023 uscirà su Disney Plus la terza stagione di “The Kardashians“, il reality televisivo statunitense incentrato sulla vita privata e professionale della famiglia Kardashian-Jenner. In questa terza stagione non mancheranno drammi, liti, scenate, in pratica tutto quello a cui siamo stati abituati nel corso delle prime due stagioni. Il trailer ufficiale si apre con Khloé Kardashian che dice le seguenti parole:

“Mi piacerebbe potervi dire che questa sarà una stagione tranquilla, rilassante e serena ma non è così”.

La seconda stagione si è conclusa con i preparativi del matrimonio tra Kourtney Kardashian e Travis Barker, abbiamo visto la scelta dei vestiti a Milano e la scelta della location, ma non è stato mostrato nulla della cerimonia avvenuta a Portofino. Probabile che la terza stagione riparta proprio da qui. Vedremo poi una grande lite tra Kim e Kourtney, che accusa la sorella di aver approfittato del suo matrimonio per collaborare con Dolce & Gabbana. Kim sarà al centro della terza stagione, vedremo infatti la fine della sua storia d’amore con il comico del “Saturday Night Live” Pete Davidson. Nel trailer si vede inoltre Kim che piange a dirotto mentre parla del divorzio con Kanye West, il quale ha attaccato la ex moglie sui social, accusandola di non essere spesso una buona madre.

Nella terza stagione si parlerà anche di maternità surrogata, di co-genitorialità e di standard di bellezza. Ci sarà spazio anche per il delicato intervento chirurgico al viso che ha dovuto subire Khloé a causa di un melanoma.

Insomma sarà una terza stagione assolutamente da non perdere. Queste le parole dei produttori del reality:

“Il loro legame sarà messo alla prova e sorgeranno tensioni, ma come famiglia resisteranno insieme durante la tempesta”.

The Kardashians 3: quando inizia e dove vedere la terza stagione

Il primo episodio della terza stagione del reality “The Kardashians” sarà rilasciato giovedì 25 maggio in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney Plus. Ogni giovedì verrà rilasciato un nuovo episodio, per un totale di 10 episodi. Vi ricordo che per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento a Disney Plus, scegliendo tra quello mensile e quello annuale.