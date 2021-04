Caitlyn Jenner si è ufficialmente candidata alla carica di governatrice della California. Ma, l’ex olimpionica chi è davvero? Oggi repubblicana che sfida l’attuale governatore democratico Gavin Newsom, ha un passato degno di essere raccontato.

Chi è Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner chi è? Nel 2015 dichiarò pubblicamente di avere avviato un percorso di transizione per cambiare sesso e diventare donna.

Prima, il suo nome era Bruce e con il sesso maschile ci ha convissuto per ben 65 anni. Dal 2015 ha cambiato il suo nome in Caitlyn, ha cambiato genere ed è molto popolare per il reality televisivo I Am Cait. Da lì è diventata la donna transgender e attivista più famosa al mondo. Oggi, torna a fare parlare di sé con la sua candidatura alla carica di governatrice della California. Repubblicana, sfida l’attuale governatore democratico Gavin Newsom.

Il ritorno alle urne in via straordinaria è stato voluto dai cittadini stanchi del mandato di Newson. Le elezioni tuttavia sono ancora da confermare.

Quando Caitlyn era Bruce

Bruce nasce nel 1949 e nel 1976 in realtà è già popolarissimo per aver vinto la medaglia d’oro olimpica nel decathlon di Montreal. Fra le sue più recenti dichiarazioni racconta di quel periodo dicendo che già allora attraversava diversi problemi legati all’identità.

I problemi d’identità sono iniziati per Bruce fin da giovanissimo ma non potendone parlare spendeva il suo tempo distraendosi con sport e gli allenamenti intensi. Bruce, nonostante ciò, si costruisce una famiglia. Avrà tre matrimoni diversi che daranno vita a 6 figli.

Il ricordo del passato

Uno dei tre matrimoni è quello in cui Bruce ha sposato Kris Kardashian. Dopo il matrimonio, Bruce diventa padre di Kendall e Kylie e patrigno di Kim. Ma a distanza di anni Caitylin ricorda quanto quella non fosse la vera vita di Bruce, quantomeno non in quei panni. Il desiderio di essere una donna non aveva mai davvero abbandonato Bruce. Nel 2015, a 65 anni, decide infatti di cambiare genere. Kendall e Kylie, anche dopo il suo percorso trasformativo, continueranno a chiamarla papà.

Con la scelta di cambiare sesso Bruce ha subito numero interventi chirurgici che lo hanno difatti reso Caitlyn, una volta e per tutte. Prima Caitlyn ha subito un intervento chirurgico di femminilizzazione facciale. Con l’intervento è stata modificata l’attaccatura dei capelli, ma anche rimodellata la fronte. Anche il mento e la mascella sono stati modificati dagli interventi chirurgici e infine ha aumentato anche il seno.