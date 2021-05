Si sa, quando si ha voglia di cambiamento spesso si parte proprio dai capelli. Dopo un anno di restrizioni e con l’estate che si sta avvicinando sistemare il proprio look è un primo passo per trovare quella normalità persa e per sentirsi bene con se stessi.

La moda, comunque, non si è fatta certo trovare impreparata e ha già lanciato il taglio per l’estate 2021. Stiamo parlando del paper cut bob.

Il paper cut bob è il taglio dell’estate 2021

Il paper cut bob è una rivisitazione in chiave moderna del bob in voga negli anni ’80. Le tendenze per l’estate 2021 in fatto di capelli vogliono un caschetto leggermente asimmetrico, ma con un taglio preciso e netto.

La lunghezza può variare da appena sotto la mandibola fino a sopra le spalle, a seconda delle forme del viso, delle esigenze e del gusto personale.

Come si può intuire già dal nome, la cosa importante nel paper cut bob è la precisione del taglio, che deve essere dritto proprio come i margini di un foglio di carta.

Il Paper cut bob è il taglio dell’estate 2021: a chi sta bene

Questo taglio di capelli valorizza chi ha la forma del viso più allungata ma in modo particolare, il paper cut bob è indicato per chi ha i capelli molto fini. Un taglio di questo tipo li farà apparire più corposi.

Per quanto riguarda la piega, dovrà avere la stessa precisione del taglio. Bisognerà quindi armarsi di phon, spazzola e piastra per rifinire. Meglio quindi evitare il paper cut bob se si hanno i capelli ricci o crespi, perché la messa in piega, fatta troppe volte, rischierebbe di rovinarli, mentre lasciati al naturale andrebbero a formare il tanto detestato “effetto fungo”.

Il Paper cut bob è il taglio dell’estate 2021: le star da imitare

Sono tantissime le personalità più o meno famose, italiane ed internazionali, che stanno sfoggiando o hanno sfoggiato il paper cut bob. Eccone alcune da cui prendere spunto per un taglio perfetto e di tendenza da poter esibire per l’estate 2021.

Paris Hilton

Paris Hilton ha sfoggiato il suo paper cut bob agli MTVAwards. I capelli dell’ereditiera più famosa degli Stati Uniti sono molto fini e si prestano benissimo a questo taglio, che lei ha scelto di portare con una piega dalle punte leggermente piegate all’interno, per renderlo più sofisticato.

Katy Perry

Anche la cantante Katy Perry ha scelto il paper cut bob per il talent show “American Idol”, programma a cui partecipa in qualità di giudice. Il suo è platino e drittissimo, con un gioco di asimmetrie che portano le punte in avanti. Una versione decisamente più “aggressive”.

Martina Miliddi

La ballerina ed alunna della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Martina Miliddi, a differenza delle prime due star porta un paper cut bob corvino e con una frangia lunga e netta come lo stesso taglio. Un modello che tende a nascondere il viso, ma che con il make up giusto può risultare molto sensuale.

Bianca Guaccero

La conduttrice Bianca Guaccero ha invece optato per un paper cut bob moro che sceglie di portare liscissimo oppure con il ciuffo davanti appena ondulato. Molto elegante se acconciato con una coda bassa e la riga drittissima leggermente di lato.