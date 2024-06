Paolo Virzì è un regista italiano, nonché ex marito di Micaela Ramazzotti. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Paolo Virzì: nuova compagna, figli, film

Paolo Virzì è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. E’ nato Livorno il 4 marzo del 1964, ha quindi 60 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Paolo ha trascorso l’infanzia a Torino, per poi crescere nel quartiere popolare livornese delle Sorgenti. Fin da bambino si è appassionato al mondo della letteratura, tra i suoi scrittori preferiti troviamo Mark Twain e Charles Dickens. Con il suo ex compagno di liceo, Francesco Bruni, stringe un sodalizio artistico, tanto che in seguito Bruni diventerà il suo cosceneggiatore di fiducia. Il suo debutto alla regia arriva nel 1994 con il film “La bella vita”, con nel cast Sabrina Ferilli, Massimo Ghini e Claudio Bigagli. Nel corso della sua carriera sono tanti i film che ha girato, tra cui “Ferie d’agosto”, “Baci e abbracci”, “Caterina va in città”, “La prima cosa bella”, “Tutti i santi giorni”, “Il capitale umano”, “La pazza gioia”, “Notti magiche” e “Un altro Ferragosto”. Per quanto riguarda la vita privata, Paolo Virzì ha avuto una relazione con l’attrice Paola Tiziana Cruciani, dalla quale ha avuto una figlia, Ottavia nel 1989. Virzì il 17 gennaio del 2009 ha sposato l’attrice romana Micaela Ramazzotti, dalla quale ha avuto due figli, Jacopo e Anna, il cui parto è stato ripreso nel film “Il nome del figlio”. Lo scorso anno, nel 2023, Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono lasciati. Al momento non sappiamo se Paolo abbia o meno una compagna. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che ha oggi ha oltre 21mila follower.

Paolo Virzì e la lite con l’ex moglie Micaela Ramazzotti

Paolo Virzì e l’attrice romana Micaela Ramazzotti si sono conosciuti sul set del film “Tutta la vita davanti“. Si sono innamorati e si sono sposati nel 2009. Insieme hanno avuto due figli. Il loro matrimonio è finito lo scorso anno. Micaela si è fidanzata con un personal trainer romano, Claudio Pallitto. Micaela Ramazzotti si trovava in un ristornate di Roma assieme a uno dei figli e appunto al nuovo compagno, quando è arrivato anche l’ex marito Paolo Virzì. Nel giro di poco è scoppiata una lite furiosa, tanto che sono volati anche i piatti. I dipendenti del locale non sono riusciti a calmare i due, così sono intervenuti i Carabinieri per riportare la calma. Non si conoscono le ragioni per cui i due ex coniugi hanno litigato. Il nuovo compagno dell’attrice, tra l’altro, in passato ha recitato in due film dello stesso Virzì, oltre ad aver partecipato nel 2011 al programma su Italia 1 “Tamarreide“, dedicato al mondo dei tamarri.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è Claudio Pallitto, il personal trainer che ha stregato Micaela Ramazzotti: figli, età, Tamarreide

Enrico Papi, chi è: età, altezza, moglie, figli