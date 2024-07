La Talpa 2024: quando inizia la uova edizione? Chi saranno i concorrente? Chi la condurrà? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

La Talpa 2024: quando inizia

Sono anni ormai che i fan del reality show “La Talpa” aspettando una nuova edizione, l’ultima infatti risale al 2008 con alla conduzione Paola Perego. A quanto sembra la volta buona, Davide Maggio infatti ha rivelato che la nuova edizione de “La Talpa” dovrebbe andare in onda tra ottobre e novembre su Canale 5. Su Dagospia leggiamo inoltre quando segue: “forse è la volta buona. Il pubblico richiede da anni il ritorno in video del reality-game ‘La ‘Talpa. Mediaset ha più volte annunciato l’arrivo di una nuova edizione, ma il programma non è mai andato in onda. Stando alle nostre fonti, sarebbe stato fatto un passo avanti.” Si legge anche che il reality non prenderà il posto del Grande Fratello, come qualcuno ha ipotizzato, in quanto anche la prossima stagione la casa più spiata di Italia avrà i suoi inquilini. Sempre secondo le prime indiscrezioni, la prossima edizione de “La Talpa” dovrebbe essere composta tra sei puntate e probabilmente non ci sarà alcuna diretta. Restiamo in attesa di conferme ufficiali, ma sembra proprio che i tanti fan del programma questa volta saranno accontentati!

La Talpa 2024: i con concorrenti

Come abbiamo appena visto, tra ottobre e novembre dovrebbe partire la nuova edizione del reality game “La Talpa“, dove un gruppo di concorrenti vip si trova ad affrontare delle prove per scoprire chi è tra loro il sabotatore del gruppo, ovvero la talpa. Al momento non si sanno i nomi dei concorrenti della prossima edizione del programma, alcune voci parlavano di Elenoire Casalegno, Gemma Galgani, Marco Carta, Ida Platano e Laura Maddaloni.

La Talpa 2024: chi sarà il conduttore?

Come non si conoscono al momento i nomi dei concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione del reality game “La Talpa”, così non si conosce il nome del conduttore. Ci sono però alcune ipotesi. Il primo nome è stato quello di Enrico Papi, seguito subito dopo da quello di Silvia Toffanin. Dopodiché si sono intensificate le voci che parlavano di Ilary Blasi, che stiamo vedendo adesso proprio su Canale 5 alla conduzione della manifestazione canora dell’estate, ovvero “Battiti Live”, assieme all’amico e collega Alvin. Dagospia però ha escluso che sarà lei la conduttrice: “Ilary Blasi non condurrà più lo show. Inizialmente era stato fatto il suo nome, ma poi qualcosa è andato storto.” Anche Paola Perego, che ha già condotto tre edizioni, sembrava candidata ma, nelle ultime ore invece si sono invece fatte sempre più insistente le voci circa il nome di Diletta Leotta. La conduttrice e bordocampista di DAZN è reduce dal matrimonio da sogno con il portiere del Newcastle Loris Karius e pare essere in pole position per condurre la nuova edizione de “La Talpa“. Diletta, tra l’altro, non ha un contratto di esclusiva con DAZN e quindi potrebbe davvero condurre il programma, anche perché, come detto in precedenza, le puntate saranno poche, cinque o sei. Restiamo in attesa di avere notizie ufficiali in merito.