“I Cesaroni 7” ci sarà, a confermalo è stato lo stesso Claudio Amendola, affermando che il prossimo mese di novembre inizieranno le riprese. Ma vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su cast, trama e data di uscita.

I Cesaroni 7: uscita e trama

Per la gioia dei tanti fan di una delle serie tv più amate in assoluto, ovvero “I Cesaroni”, è arrivata la conferma, dopo tante voci, dell’arrivo della settima stagione. E’ stato Claudio Amendola, sul palco del Bct, ovvero il Festival del cinema e della televisione di Benevento, a confermare la settimana stagione, affermando che il prossimo mese di novembre cominceranno le riprese. A dieci anni dalla messa in onda della sesta stagione, ecco che la famiglia allargata più amata dal pubblico sta per tornare. Lo stesso Amendola ha detto, a Tv Sorrisi e Canzoni, che la serie dovrebbe andare in onda nel 2025 e che proprio in questo giorni stanno completando la scrittura e la sceneggiatura. Sono stati 146 gli episodi andati in onda dal 2006 al 2014, la serie narra le vicende della famiglia allargata dei Cesaroni, formata da Giulio e i tre figli, Marco, Rudy e Mimmo e da Lucia e le due figlie Eva e Alice. Tante le storie che sono state raccontate nel corso della varie stagioni, dall’amore travolgente scoppiato tra Eva e Marco, i quali avranno poi un figlio, alle varie vicende della vita di tutti i giorni. “I Cesaroni”, ambientata nel quartiere romano della Garbatella, è una di quelle serie televisive che non vorresti finissero mai ed ecco la notizia del ritorno in tv con una nuova stagione non può che far felici i tanti fan. A parlare di questa possibilità era stata lo scorso anno la presidente di Publisei, la casa di produzione della serie, Verdiana Bixio, intervistata da DavideMaggio.it. Queste le sue parole: “sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. La nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte… se ci sarà… si farà”. E a quanto pare si farà. Al momento non abbiamo notizie circa la trama della nuova stagione, i fan dovranno attendere ancora un pò.

I Cesaroni 7: cast, personaggi, chi ci sarà

Come abbiamo appena visto, nel 2025 uscirà la settima stagione de “I Cesaroni”. Ma, chi ci sarà nel cast? Non può mancare ovviamente Claudio Amendola, nei panni di Giulio Cesaroni. Dovrebbero esserci anche Antonello Fassari nei panni del fratello di Giulio, Cesare, e Max Tortora nei panni del carrozziere Ezio Masetti. Per quanto riguarda gli altri personaggi al momento non ci sono conferme, a parte il no di Alessandra Mastronardi, che interpretava Eva Cudicini e che aveva detto che non avrebbe partecipato a una nuova stagione de “I Cesaroni”.

