I protagonisti di Outlast – Gioco di squadra, sono un gruppo di 16 persone di età diverse pronte a vivere il nuovo folle reality show di sopravvivenza che sta conquistando il pubblico. Alla scoperta del nuovo contenuto: quando esce e dove si può vedere in esclusiva?

Outlast – Gioco di squadra: quando esce e dove vedere il nuovo reality show

Il nuovo reality di sopravvivenza, Outlast – Gioco di squadra, arriverà venerdì 10 marzo 2023 in esclusiva su Netflix. Solamente chi è iscritto alla piattaforma, dunque, avrà la grande possibilità di godere del nuovo contenuto.

Prodotto da Aggregate Films e Nomas Entertainment, Outlast – Gioco di squadra non vede l’ora di coinvolgere gli spettatori e le spettatrici di Netflix. Un contenuto sicuramente nuovo e a tratti molto tensivo: siete pronti/e a vivere una nuova avventura?

Di che cosa parla Outlast – Gioco di squadra? Tutto sul nuovo reality Netflix

Netflix, sul suo sito ufficiale, descrive il contenuto con tali parole: «Nella natura selvaggia dell’Alaska 16 survivalisti vogliono vincere un ricco montepremi. Ma per riuscirci questi lupi solitari devono imparare a giocare di squadra».

Ed effettivamente è proprio così: il nuovo reality targato Netflix vede 16 persone arrivare dal Nord al Sud degli Stati Uniti e hanno un’età compresa tra i 25 e i 60 anni. Tutti, nessuno escluso, amano la natura, praticano sport considerati estremi e svolgono lavori tutti diversi gli uni dagli altri. Il format del nuovo contenuto è semplice ma allo stesso tempo abbastanza assurdo. I 16 protagonisti vengono mandati nella natura selvaggia dell’Alaska con la promessa di vincere un ricchissimo montepremi se solo riusciranno a sopravvivere (lo faranno sicuramente). L’unica regola da seguire? Imparare a giocare di squadra e a collaborare tra loro per arrivare fino alla fine del “gioco”.

Il montepremi finale è di 1 milione di dollari, dunque viene da sé che tutti e 16 faranno ogni sforzo possibile per riuscire ad arrivare sani e salvi alla fine del percorso. La scelta dei personaggi non è stata casuale: ognuno di loro ha qualcosa da raccontare che lo lega a contesti naturali e di vita estremamente pericolosi e/o traumatici, come un disastro ambientale, una malattia o qualsiasi altro evento impossibile da dimenticare. Ad esempio c’è Amber Asay, una donna che ha subito le violenze dell’uomo che amava fino a subire uno sparo in pieno volto e svariati problemi di droga. O ancora Dawn Nelson, 43 anni, a cui è stato diagnosticato un cancro mentre aspettava sua figlia. Insomma, le personalità di Outlast – Gioco di squadra ne hanno passate tante, tantissime, perciò la voglia di vivere è totalizzante, proprio come il loro istinto di sopravvivenza.

Quanti episodi ha Outlast – Gioco di squadra?

Gli episodi del nuovo reality show di sopravvivenza Outlast – Gioco di squadra sono 8. Al loro interno i protagonisti si destreggeranno tra durissime gare di sopravvivenza e momenti di estrema difficoltà.

Popolo di Netflix, non resta che aspettare il 10 marzo 2023 per cominciare a gustarsi uno dei contenuti più assurdi e allo stesso tempo coinvolgenti degli ultimi tempi.