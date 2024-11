Olio essenziale di ginepro: a cosa serve

Ci sono elementi e ingredienti presenti in natura che possono aiutare a stare meglio sotto ogni punto di vista. Il ginepro è una pianta da cui è possibile ricavare un olio che fa molto bene. Infatti l‘olio essenziale di ginepro è ricco di una serie di benefici e di proprietà utili in vari fattori. Scopriamo il suo impiego per la pelle, la cucina e altri settori.

Olio essenziale di ginepro

Si chiama in questo modo poiché l’olio essenziale di ginepro si estrae dalle bacche blu della nota pianta. L’aroma risulta essere pungente e legnoso, ma risulta essere particolarmente amato e usato perché ricco di varie proprietà e di benefici per la salute. Infatti è usato in vari campi tra cui l’aromaterapia, ma è bene fare attenzione alle controindicazioni e ai dosaggi.

Si compone di varie proprietà, tutte benefiche ai fini dell’organismo. Infatti applicare alcune gocce di questo prodotto consente di migliorare l’infiammazione dei tessuti articolari andando anche a ridurre il dolore di una patologia quale l’artrite. Ha proprietà antiossidanti, combattendo così i radicali liberi in modo da prevenire l’invecchiamento precoce.

L’olio essenziale di ginepro ha effetti antibatterici, quindi adatto in caso di infezioni che interessano il tratto respiratorio. Indicato per le proprietà diuretiche dal momento che contribuisce a eliminare le tossine in eccesso favorendo così una riduzione della ritenzione idrica che preoccupa molte donne in quanto va a depositarsi nei punti più critici.

Un olio noto anche per le proprietà toniche, per cui aiuta a migliorare la concentrazione dando la giusta dose di energia e infine rilassa calmando la mente e riducendo gli stati di stress e di ansia che si possono accumulare durante la giornata.

Olio essenziale di ginepro: usi

L’olio essenziale di ginepro, oltre a essere utile per i vari benefici e le proprietà, è anche un prodotto da usare in vari campi e settori. In questo modo è possibile usufruire di tutta una serie di benefici adatti. In primo luogo, è utile nei massaggi diluendo alcune gocce in modo da concedersi un massaggio rilassante che lavori sulle articolazioni.

Adatto come aromaterapia: basta infatti aggiungere alcune gocce in modo da creare un’atmosfera rilassante sia a casa, ma anche sul luogo di lavoro. Va bene nei prodotti di skin care poiché tonifica e purifica la pelle. Si consiglia di diluire le gocce in maniera adeguata proprio per evitare di andare incontro a controindicazioni.

L’olio essenziale di ginepro va benissimo nei bagni aromatici aggiungendo qualche goccia all’acqua del bagno per favorire una sensazione calmante e rilassante. Aggiungere alcune gocce di quest’olio aiuta a disinfettare e pulire ogni ambiente di casa in modo accurato. Un buon alleato per il benessere, ma da usare con parsimonia.

Olio essenziale di ginepro: prodotti Amazon

Un prodotto adatto in vari ambiti da comprare su Amazon grazie a offerte e prezzi al ribasso. Cliccando l’immagine si visualizzano tutti i dettagli. Qui abbiamo preparato una lista dei tre migliori prodotti di olio essenziale di ginepro che hanno vari benefici com indicato anche dai consumatori e accompagnato da una piccola descrizione.

1)Hiqili 100 ml

Un olio puro, naturale, non diluito in grado di eliminare le tossine, ma anche lo stress. Rilassa e conforta la mente. Si consiglia di usarne alcune gocce da diluire con shampoo, balsamo per aggiungere un tocco ulteriore. Da usare in ogni ambito, ma anche per massaggi.

2)Phatoil olio essenziale bacche di ginepro 100 ml

Diversi i vantaggi: ottimo come diffusore, umidificatore ma anche candela per migliorare l’umore e rendere un ambiente più gradevole. Dona il giusto mood facendo sentire bene. Presente anche un contagocce in modo da favorire il versamento del prodotto.

3)Evoke Occu olio

L’aroma è fresco ma anche terroso fornendo una carnagione maggiormente chiara e aiutando a ridurre l’ansia. ha proprietà lenitive anche per i muscoli. Si consiglia di fare un piccolo test, magari sulla mano in modo da capire se possa andare bene e sia adatto per i propri bisogni ed esigenze.

Insieme all’olio essenziale di ginepro, consigliamo anche i sali da bagno per migliorare l’esperienza di relax durante il bagno in casa.