Off-White Beauty presenta la collezione di profumi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Off-White, non solo abbigliamento: spunta la collezione di profumi

Il brand italiano Off-White ha deciso di ampliare la sua collezione di fragranze esclusive, Off-White SOLUTIONS, con ben cinque nuova fragranze genderless. Off-White SOLUTIONS propone le proprie fragranze come dichiarazioni olfattive di sé. Come appena detto, sono cinque le nuove fragranze, ovvero dalla SOLUTION N° 6 alla SOLUTION N° 10, che vanno quindi ad aggiungersi alle cinque già esistenti. Abbiamo quindi adesso 10 profumazioni differenti, ognuna di esse racchiusa in un flacone cromato da 50ml di nuova concezione. Ogni flacone è da collezionare, da sottolineare che sono stati creati in collaborazione con la direttrice creativa e truccatrice di fama internazionale Isamaya Ffrench la quale, tra l’altro, è stata recentemente nominata Beauty Curator di Off-White. I vari flaconi sono arricchiti da finiture preziose impreziosite da un pò di colore distintivo. Ma vediamo adesso nel dettaglio le cinque nuova fragranze di Off-White.

Off-White: la nuova collezione di fragranze

Come abbiamo visto il noto brand italiano Off-White, ha aggiunto alla sua esclusiva collezione di profumi cinque nuove fragranze, dalla SOLUTION N° 6 alla SOLUTION N° 10. Vediamo adesso nel dettaglio ogni singola nuova fragranza:

SOLUTION N° 6: si tratta di una fragranza legnosa e gourmand, presenti note distintive di rhum, patchouli, cioccolato. Il colore ricorda quello del caramello ed è stato sviluppato insieme a Steve Gou.

SOLUTION N° 7: ideata invece da Alexis Dadier, si rivela essere un'ambra legnosa che mixa arancia amara, legno di sandalo e balsamo di abete.

SOLUTION N° 8: qui abbiamo un'ambra floreale di Emily Bouge, con al centro le spezie, quali zafferano, pepe e vaniglia. Il colore è un grigio tortora.

SOLUTION N° 9: caratterizzato dai dettagli pervinca, fonde mandorla amara, riso e gelsomino in un floreale muschiato, come pensato da Sidonie Lancesseur.

SOLUTION N° 10: anch’esso immaginato da Sidonie Lancesseur, è un muschio legnoso color verde bosco, caratterizzato dall’unione tra patchouli, pepe rosa e sale marino. E’ il filo conduttore di tutta la collezione volutamente eclettica.

Isamaya Ffrench ha spiegato che ogni nuova fragranza ha una propria identità, affermazione tra l’altro confermata nella campagna di promozione dei profumi Off-White che, in quanto ha fragranze, è al loro prima. Gli scatti sono di Nicolai Howalt, e la campagna è stata realizzata in collaborazione con la stessa Isamaya French. Howalt e French hanno lavorato insieme al fine di scegliere i modelli che rappresentassero al meglio non solo l’essenza di ciascuna fragranza ma anche la mission del brand, che mira a rivendicare la bellezza come forma d’arte inclusiva, in continua evoluzione e accessibile a tutte le età, razze e generi, oltre alla volontà di promuovere una nuova dimensione di bellezza che viene fuori dalla congiunzione di umanità e individualità.

